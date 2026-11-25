Под ударами России находится вся территория Украины, поэтому следует воздержаться от поездки или максимально соблюдать меры безопасности, сообщило американское посольство. Кроме того, мужчины, имеющие гражданство Украины и США, могут быть мобилизованы.

24 ноября посольство США в Украине опубликовало предупреждение для американских граждан, которые хотели бы приехать в Украину или уже находятся на её территории. Людям рекомендуется воздержаться от поездок, поскольку продолжается война РФ против Украины, и под ударами российских ракет и дронов находятся все области. Также имеются отдельные инструкции для мужчин с двойным гражданством и для американцев, которым рекомендуется зарегистрироваться в специальной программе поддержки на случай чрезвычайных ситуаций.

Государственный департамент напомнил американцам о том, что российские обстрелы "могут произойти в любой момент, с ограниченным предупреждением или без него". Поэтому людям рекомендуют установить оповещения о воздушных угрозах, укрываться при необходимости и соблюдать другие требования военного положения. Также американцы могут зарегистрироваться в программе Smart Traveler (STEP), и тогда они будут получать новые предупреждения от посольства и смогут рассчитывать на помощь, если попадут в беду.

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Отдельным абзацем — информация для мужчин в возрасте 26–60 лет с двойным гражданством. Людей предупредили, что их могут не выпустить за границу и мобилизовать.

"Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, имеющим гражданство Украины, может быть запрещено выезжать из страны, в том числе мужчинам с двойным гражданством. Во время военного положения их могут обязать поступить на военную службу", — говорится в обращении посольства США.

Предупреждение США — обращение к американцам в Украине 24 ноября Фото: Скриншот

Предупреждение посольства США в Украине опубликовано на сайте ведомства, но в социальных сетях этой информации нет. Кроме того, не удалось найти комментариев временного поверенного США в Украине Пола Р. Хьюстона.

Предупреждение США — подробности

Отметим, что 20 ноября посольства США в ряде европейских стран опубликовали обращение к американским гражданам в связи с рождественскими праздниками. В предупреждении США говорилось об угрозах террористических актов, забастовок и ложных сообщений о заложных взрывных устройствах. Особенно опасными местами считаются рождественские ярмарки, торговые центры и железнодорожные вокзалы. Предупреждения касаются Германии, Испании, Великобритании, Португалии и других европейских стран. Кроме того, 31 октября появилось предупреждение США для граждан, находящихся в РФ. Госдеп сообщил, что существует угроза масштабного теракта в общественном месте Москвы — речь шла о Государственном музее-заповеднике "Царицино". Предыдущее аналогичное предупреждение было в 2022 году во время нападения боевиков на "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года.

Между тем посольство США в Украине несколько раз выпускало предупреждения, после которых следовали особенно масштабные удары со стороны РФ. Например, 23 мая поступило предупреждение о массированном обстреле, а 24 мая он состоялся, и при этом россияне запустили ракету "Орешник", которая попала между гаражами в Белой Церкви. Аналогичные сообщения, после которых последовал удар "Орешника", появлялись 8 января 2026 года (атака на Львов) или 20 ноября 2024 года (удар по Днепру).

Напоминаем, что 28 мая 2026 года появилась информация о якобы выезде посольства США из Киева: Фокус собрал информацию о том, что произошло на самом деле.