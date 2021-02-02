Штаб Навального закликає прихильників виходити на мітинг у Москві

Мітинг збирають на Манежній площі столиці Росії.

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального після оголошення вироку їхньому лідеру закликав усіх його прихильників виходити на мітинг у центрі Москви. Про це соратники Навального написали на їхньому офіційному Telegram-каналі.

Мітинг збереться на Манежній площі.

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Зазначимо, що суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному в справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.