У Китаї відповіли на рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

Влада країни закликала Київ діяти в рамках законодавства, враховуючи інтереси інвесторів.

Представники Китаю вимагають від України дотримання законних прав та інтересів інвесторів у зв'язку з ситуацією, що виникла навколо авіабудівного підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомляється на Telegram-каналі РІА Новини.

"Пекін після заяви РНБО про націоналізацію "Мотор Січ" вимагає від України дотримання законних прав та інтересів китайських інвесторів", — говориться в заяві.

[ + – ] Реакція Китаю на рішення РНБО

ТАСС уточнює, що з відповідною заявою виступив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні.

"Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств та інвесторів", — сказав він.

Дипломат додав, що офіційний Пекін уважно стежить за ситуацією, що виникла в зв'язку з цією проблемою.

"Китай наполягає, щоб це питання було вирішене правильно", — резюмував представник китайського МЗС.

Нагадаємо, у четвер, 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив на брифінгу, що підприємство "Мотор Січ" буде націоналізоване.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуте українському народу — буде повернуте у власність української держави законним конституційним способом найближчим часом", — говорить він.

За його словами, рішення щодо кожного українського підприємства оборонно-промислового комплексу, які "дивним чином опинилися в приватних руках", розглянуть окремо.

4 березня керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що в парламенті розглянуть питання про націоналізацію "Мотор Січ". Раніше Шевченківський районний суд наклав арешт на акції "Мотор Січ" через потрапляння китайських акціонерів під санкції РНБО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, як дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

У загальній сумі позов китайських інвесторів проти України становить 3,6 млрд доларів.

ПрАТ "Мотор Січ" — одна з провідних корпорацій України, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літальних апаратів і газотурбінних установок, використовуваних у промисловості. Продукція підприємства експлуатується в більш ніж сотні держав.