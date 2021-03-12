В Китае ответили на решение СНБО по "Мотор Сичи"

Власти страны призвали Киев действовать в рамках законодательства, учитывая интересы инвесторов

Представители Китая требуют от Украины соблюдения законных прав и интересов инвесторов в связи с ситуацией, возникшей вокруг авиастроительного предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщается на Telegram-канале РИА Новости.

"Пекин после заявления СНБО о национализации "Мотор Сич" потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов", – говорится в заявлении.

[ + – ] Реакция Китая на решение СНБО

ТАСС уточняет, что с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", – сказал он.

Дипломат добавил, что официальный Пекин внимательно следит за ситуацией, возникшей в связи с этой проблемой.

"Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", – резюмировал представитель китайского МИД.

Напомним, в четверг, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, что предприятие "Мотор Сич" будет национализировано.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу — будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", — говорит он.

По его словам, решение по каждому украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", рассмотрят отдельно.

4 марта руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте рассмотрят вопрос о национализации "Мотор Сич". Ранее Шевченковский районный суд наложил арест на акции "Мотор Сич" из-за попадания китайских акционеров под санкции СНБО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

В общей сумме иск китайских инвесторов против Украины составляет 3,6 млрд долларов.

ЧАО "Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций Украины, занимающаяся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Продукция предприятия эксплуатируется в более чем сотне государств.