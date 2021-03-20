У Румунії гола жінка напала на ведучу телеканалу в прямому ефірі (відео)

Жінка кинула в журналістку камінь і вимагала "повернути гроші".

19 березня 2021 року повністю оголена жінка в прямому ефірі напала на Мірелу Вайду, ведучу румунського телеканалу "Antena 1". Інцидент стався під час трансляції шоу Access Direct ("Прямий доступ"), розповідає портал playtech.ro.

Жінка, вибігши на знімальний майданчик, почала вимагати від Вайди "повернути гроші" і кинула в її бік камінь. Втім, снаряд не влучив у ціль. Колеги журналістки кинулися на допомогу і зупинили нападницю.

Коли трансляція шоу відновилася, Мірела Вайда розповіла, що вона шокована і що вона побоюється за свою безпеку.

"Ця жінка підійшла дуже швидко і намагалася поцілити в мене каменем. Я була шокована, бо не розуміла, що відбувається. У мене не вистачало духу діяти швидше. Мені пощастило, що вона не змогла мене вдарити", — розповіла Вайда.

Ведуча розповіла, що останнім часом їй почали надходити погрози від імені Магдалени Шербан, яка в 2017 році вбила жінку, зіштовхнувши її на рейки перед поїздом в метро.

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Нагадаємо, в середині лютого в прямому ефірі українського телеканалу "Суспільне" стався конфуз: прибиральниця несподівано зайшла в студію і почала мити підлогу. Провідні повідомили їй, що ведуть прямий ефір, однак прибиральниця продовжила виконувати свою роботу.

Раніше адвокат з Техасу з'явився на онлайн-засіданні суду під маскою сумного кошеня. "Я тут, я в прямому ефірі, я не кіт", — сказав він.