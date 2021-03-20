В Румынии голая женщина напала на ведущую телеканала в прямом эфире (видео)

Женщина бросила в журналистку камень и требовала "вернуть деньги".

19 марта 2021 года полностью обнаженная женщина в прямом эфире напала на Мирелу Вайду, ведущую румынского телеканала "Antena 1". Инцидент произошел во время трансляции шоу Access Direct ("Прямой доступ"), рассказывает портал playtech.ro.

Женщина, выбежав на съемочную площадку, начала требовать от Вайды "вернуть деньги" и метнула в сторону ведущей камень. Впрочем, снаряд не попал в цель. Коллеги журналистки тут же бросились на помощь и остановили нападавшую.

Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и что она опасается за свою безопасность.

"Эта женщина подошла ко очень быстро и пыталась попасть в меня камнем. Я была шокирована, потому что не понимала, что происходит. У меня не хватало духа действовать быстрее. Мне повезло, что она не смогла меня ударить", — рассказала Вайду.

Ведущая рассказала, что в последнее время ей начали поступать угрозы от имени Магдалены Шербан, которая в 2017 году убила женщину, столкнув ее на рельсы перед поездом в метро.

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Напомним, в середине февраля в прямом эфире украинского телеканала "Суспільне" произошел конфуз: уборщица неожиданно зашла в студию и начала мыть полы. Ведущие сообщили ей, что ведут прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу.

Ранее адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда под маской печального котенка. "Я здесь, я в прямом эфире, я не кот", — сказал он.