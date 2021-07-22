"Оформляли допомоги": в США затримали банду, яка краде дані людей, які вмирають

Затримані фотографували дані в лікарні, передавали їх своїм спільникам, і подавали документи на державну допомогу.

У США співробітник фінансової служби лікарні Метʼю Ломбардо разом зі спільниками затриманий через можливу крадіжку особистих даних людей, які вмирають, для оформлення допомоги. Про це пише Fobes.

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Ломбардо крав у людей, які помирають, їхні імена, дні народження, номери соціального страхування, адреси. Усі ці дані передавалися Конраду Пієкосу — спільникові Ломбардо, який підозрюється в торгівлі героїном і метамфетаміном.

Пієкос повинен був далі передати їх іншим спільникам, які намагалися подати шахрайські заяви на допомогу. Наприклад, допомоги по безробіттю. Свою діяльність вони вели в розпал пандемії коронавірусу.

Як заявляють фахівці з кібербезпеки, люди, які вмирають, — це хороші цілі для такого шахрайства: вони прикуті до ліжка і недієздатні.

"Люди при смерті стають відмінними мішенями, тому що злочин розглядається як злочин без потерпілих", — розповідає Еліза-Мей Остін, співзасновниця стартапу th4ts3cur1ty.company (про кібербезпеку).

Згідно зі звітом Федеральної торгової комісії, в 2020 році в США було зафіксовано понад 394 000 випадків, коли в людей крали їхні дані й оформлювали на них допомоги. Однак наразі слідству невідомо, скільки даних вкрав Ломбардо зі своїми спільниками.

Власне Метʼю стверджує, що вкрав майже 50 форм прийому пацієнта й 11 зображень прийомних листів із відділення прийому вагітних. Слідство ведеться з 2020 року. Першим затримали Пієкоса, який їхав на машині без номерів. Копи знайшли під час обшуку штурмову гвинтівку, револьвер і 40 тисяч готівкою. Наступні обшуки вдома знайшли в нього наркотики, а також картки, які надсилав йому Ломбардо.

Ломбардо був заарештований і вперше зʼявився до суду 12 липня. Йому ще не предʼявляли звинувачення. Також він не визнав себе винним. Усього затримані 4 людей, проти них ведеться розслідування.

Нагадаємо, за 2021 рік кіберзлодії вкрали у користувачів 20 млрд завдяки онлайн-платежам.

Зазначимо, Нацполіція попередила, що від їх особи розсилають листи з вірусами.