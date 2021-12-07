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Шпигун у дикій природі. Американська студія знімає диких тварин за допомогою роботів (відео)

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морж, море, відео
Морж під час зйомок.

Завдяки роботизованим "звірам" авторам проєкту вдалося відзняти чудові кадри та дізнатися про особливості життя тварин у дикій природі.

Ідея співробітників каналів BBC One і PBS/Nature полягала в тому, щоб за допомогою роботів, які зовні схожі на тварин, стежити за представниками фауни в їхньому природному середовищі і не відлякувати під час зйомок. Студія John Downer Productions випустила вже понад 50 яскравих роликів. Нове відео, опубліковане на YouTube-каналі John Downer Productions, присвячене моржам.

Його автори вирішили поспостерігати за атлантичними моржами, які особливо страждають через кліматичні зміни. Залишається все менше льоду, на якому вони могли б влаштуватися — влаштувати лежище для пологів та спарювання.

Це відео увійшло в епізод "Полюси" серіалу "Шпигун у дикій природі 2", який доступний на каналі BBC та PBS. У проєкті задіяно понад 50 надреалістичних роботів, за допомогою яких проводилися зйомки в різних частинах планети. Завдяки цим "шпигунам" вдалося відзняти чудові кадри та дізнатися про особливості життя дикої фауни.

Робот-шпигун з нового відео виконаний у вигляді молодого моржа та оснащений камерою, яка знімає у високій якості. Йому вдалося знайти групу своїх "родичів" на невеликій крижині. Наближався він до них обережно, щоб не злякати. Під час зйомки атлантичні моржі з невеликої зграї лежали на крижинах. Всю зиму вони були в океані, і виводили потомство, коли вода замерзала.

Тварини не виявили дружелюбності до робота. Він практично впритул підплив до самця, що дрімав, і останньому це не сподобалося — ударами своїх ласт він відправив шпигуна під воду. Самці моржів сварливі. Але на якість зйомки цей інцидент не вплинув: система може знімати і під водою.

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