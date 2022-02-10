До "псевдомінувань" на території Росії причетний київський студент, — ФСБ

Російська спецслужба відзвітувала про затримання 14 росіян, які нібито допомагали українському "мінеру".

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що до повідомлень про мінування об'єктів соціальної структури відразу в кількох країнах причетний студент КПІ Антон Осипчук, повідомляє РІА-Новини.

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На думку російських правоохоронців, київський студент наприкінці 2021 — на початку 2022 років в інтернеті залишив низку повідомлень про можливі терористичні акти. У них нібито повідомлялося про замінування транспорту, органів влади, шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів у Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Молдові, а також на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

"До організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих "сватингових" інтернет-спільнот, а їхніми організаторами й адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження і його спільники", — повідомили в ФСБ РФ.

Також російська спецслужба заявляє, що змогла встановити місце навчання українця, який є уродженцем Волинської області. Це факультет інформаційної безпеки Національного технічного університету України. У списках навчального закладу справді присутній студент із таким ім'ям і прізвищем. Також людина з таким ПІБ одержала адміністративне стягнення одного із судів у Волинській області за проживання без місця реєстрації.

У російському відомстві зазначили, що метою студентів було вимагання. Крім того, вони хотіли дестабілізувати ситуацію в Росії та сусідніх країнах. Оперативники прозвітували про затримання у кількох регіонах Росії 14 учасників "сватингових" інтернет-спільнот. Проти них порушено кримінальні справи за фактами свідомо неправдивих повідомлень про теракти, що передбачає до восьми років позбавлення волі.

Видання зазначає, що хвиля повідомлення про уявні "мінування" у різних містах Росії торкнулася судів, торговельних центрів, станцій метро, авіаційної та залізничної інфраструктури, шкіл, лікувальних закладів. При цьому погрози не підтверджувалися жодного разу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Черкащині студента, який надіслав 9 анонімних повідомлень про замінування різних об'єктів за завданням із Росії. Наразі встановлюються його куратори та замовники.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку січня невідомі повідомили про "мінування" 39 шкіл і двох будівель суду в Києві. Жоден із них не підтвердився.