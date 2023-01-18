Ракетний удар по Дніпру: в містах Росії почали масово з'являтися стихійні меморіали (фото)

За інформацією журналістів, спочатку люди несли квіти до пам'ятника Лесі Українки в Москві. Тепер же стихійні меморіали з'явилися в Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Краснодарі.

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У різних містах Росії з'являються стихійні меморіали у пам'ять про мешканців дев'ятиповерхівки у Дніпрі, які загинули під завалами внаслідок удару російської ракети 14 січня. Про це у середу, 18 січня, повідомляє російське видання "Медуза".

Меморіал у Єкатеринбурзі

Так, 18 січня стало відомо про те, що імпровізований меморіал організували жителі Єкатеринбурга біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Там поставили напис у рамці із датою трагедії.

Меморіал у Санкт-Петербурзі

Як повідомляють у російському телеграм-каналі "Бумага" у Санкт-Петербурзі мешканці організували меморіал біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Крім того, жителі Петербурга виклали зі свічок слово "Днепр".

Меморіал у Москві

У столиці РФ із 16 січня мешканці носять квіти до пам'ятника Лесі Українці. Як повідомляв Фокус раніше, люди приносили квіти й іграшки, а біля підніжжя бронзової скульптури розмістили знімок зруйнованого будинку.

Також повідомлялося, що 17 січня поліція почала затримувати громадян, котрі приходили покладати квіти.

Російський телеграм канал SOTAvision повідомив 18 січня, що пам'ятник Лесі Українки очистили від квітів.

Окрім того, мешканці столиці також носять квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Меморіал у Краснодарі

Як пише російський "Дождь" у своєму телеграм-каналі, у Краснодарі росіяни несуть квіти до пам'ятника Шевченку. Біля пам'ятника поставили фото зруйнованого будинку. Крім квітів, туди також несуть дитячі іграшки.

Трагедія у Дніпрі

У суботу, 14 січня одна з ракет, запущених ЗС РФ, влучила в дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого стався обвал будівлі з 9 по 2 поверх. Під завалами опинилося понад сто мешканців будинку, десятники з них загинули й отримали поранення.

17 січня рятувальники відзвітували про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці частково зруйнованої 9-поверхової будівлі на вулиці Перемоги у Дніпрі. Станом на 13:00 було відомо, що врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. Загинули 44 особи, з них 5 дітей. Травми отримали 79 осіб, із них 16 дітей. Крім того, ДСНС отримали 47 повідомлень про зниклих мешканців будинку. 23 з них встановлені загиблими, ще 4 особи в момент удару ракети перебували у родичів.

Нагадаємо, 17 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку 14 січня може бути понад 50 осіб.

17 січня у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради опублікували фото й імена загиблих дітей.