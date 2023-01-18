Ракетный удар по Днепру: в городах России начали массово появляться стихийные мемориалы (фото)

По информации журналистов, сперва люди несли цветы к памятнику Леси Украинки в Москве. Теперь же стихийные мемориалы появились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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В разных городах России появляются стихийные мемориалы в памятях о жильцах девятиэтажки в Днепре, которые погибли под завалами в результате удара российской ракеты 14 января. Об этом в среду, 18 января, сообщает российское издание "Медуза".

Мемориал в Екатеринбурге

Так, 18 января, стало известно о том, что импровизированный мемориал организовали жители Екатеринбурга возле памятника жертвам политических репрессий. Там поставили надпись в рамке с датой трагедии.

Мемориал в Санкт-Петербурге

Как сообщают в российском телеграм-канале "Бумага" в Санкт-Петербурге жители организовали мемориал у памятника Тарасу Шевченко. Кроме того, жители Петербурга выложили из свечей слово "Днепр".

Мемориал в Москве

В столице РФ с 16 января, жители носят цветы к памятнику Лесе Украинке. Как сообщал Фокус ранее, люди приносили цветы и игрушки, а у подножия бронзовой скульптуры разместили снимок разрушенного дома.

Также сообщалось, что 17 января полиция начала задерживать граждан, которые приходили возлагать цветы.

Российский телеграм-канал SOTAvision сообщил 18 января, что памятник Леси Украинки очистили от цветов.

Кроме того, жители столицы также носят цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Мемориал в Краснодаре

Как пишет российский "Дождь" в своем телеграм-канале, в Краснодаре россияне несут цветы к памятнику Шевченко. Около памятника поставили фотографию разрушенного дома. Помимо цветов туда также несут детские игрушки.

Трагедия в Днепре

В субботу, 14 января одна из ракет, запущенных ВС РФ попала в девятиэтажный дом в Днепре, в результате чего произошло обрушение здания с 9 по 2 этаж. Под завалами оказалось больше ста жителей дома, десятники из них погибли и получили ранения.

17 января спасатели отчитались о завершении поисково-спасательных работ на месте частично разрушенного 9-этажного здания по улице Победы в Днепре. По состоянию на 13:00 было известно о том, что спасены 39 человек, из которых 6 детей. Погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Кроме того, ГСЧС получили 47 сообщений о пропавших жильцах дома. 23 из них установлены погибшими, еще 4 человека в момент удара ракеты находились у родственников.

Напомним, 17 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что жертв российского удара по жилому многоэтажному дому 14 января может быть больше 50 человек.

17 января в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета опубликовали фото и имена погибших детей.