"Нам потрібні такі люди": кур'єр збив підозрюваного, який тікав від поліції (відео)

Співробітники поліції подякували Тайлеру Мореллу за надану їм допомогу в затриманні потенційного злочинця. Чоловік повалив підозрюваного на землю, продовжуючи тримати в руках піцу.

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Тайлер Моррелл, водій доставлення Cocco's Pizza Aston, надав допомогу правоохоронним органам, коли привозив замовлення до одного з будинків у Пенсільванії (США). Чоловік збив з ніг підозрюваного, якого переслідувала поліція. Про це пише Fox News.

Власник будинку поділився відеозаписом з камери дверного дзвінка Ring, де видно як кур'єр зупиняє потенційного злочинця.

"Дякую, сер, за допомогу! Якщо ви зацікавлені в роботі, ми завжди шукаємо вправних людей", — йдеться у повідомленні поліцейського управління Брукхейвена, в якому було розміщено цей ролик.

Видання зазначає, що Моррелл вже збирався передати посилку домовласнику, коли помітив поліцейські машини, які переслідували автомобіль темного кольору. Коли постачальник підійшов до тротуару, щоб краще розглянути ситуацію, підозрюваний вистрибнув з машини й побіг через дорогу в його бік. Чоловік зробив кілька кроків назад до будинку, потім зробив випад уперед і виставив ногу, щоб збити злочинця, що втікав, при цьому, продовжуючи, тримати в руках коробки з піцою.

Моррелл розповів, що він не мав часу на роздуми, і він просто почав діяти Фото: Yahoo.News

На відео видно, як підозрюваний падає на землю та його швидко хапають співробітники поліції. Моррелл розповів, що він не мав часу на роздуми й просто почав діяти.

"Чесно кажучи, я не думав ні про що, крім як про те, щоб втрутитися. Мене виховували так, щоб я не залишався осторонь, якщо бачиш, що щось не так. Так що я просто хотів зробити свій внесок", — сказав кур'єр, пожартувавши, що він щосили намагався "не дати сиру зіслизнути" з піци поки допомагав поліції.

Поліція не повідомила жодної інформації про підозрюваного чи про те, чому поліцейські переслідували його.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік серед дороги розкидав 200 тисяч доларів. Колін Девіс Маккарті зняв кошти з рахунку своєї сім'ї та розкидав їх без згоди родичів. Тепер сім'я просить тих, хто знайшов гроші, повернути їх.

Також повідомлялося, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.