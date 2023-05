Отримала майже 400 тисяч фунтів: школярка обдурила поп-зірок, симулюючи пухлину мозку

Меган Бхарі отримувала гроші через благодійну організацію та витрачала їх на поїздки до Діснейленду та круїзи. Через шість років вона померла від проблем, пов'язаних із зайвою вагою.

У Великій Британії 17-річна школярка Меган Бхарі фальсифікувала пухлину головного мозку, щоб виманити у знаменитостей гроші. Про це пише видання Daily Mail.

Як зазначають журналісти, у 2012 році Меган Бхарі заснувала благодійну організацію Believe in Magic для допомоги "іншим" невиліковно хворим дітям. Серед опікунів проєкту були гурт One Direction, Тейлор Свіфт, Ед Ширан та Майкл Бубле.

У публікації йдеться про те, що дівчина просила грошей на поїздку до США для лікування "пухлини". Через шість років вона померла від серцевої недостатності, спричиненої ожирінням печінки.

Після смерті Бхарі виявилося, що в її медичній карті не було згадок про пухлину мозку. Крім того, Комісія з благодійності виявила, що у бухгалтерських книгах Believe in Magic зникла сума майже 400 000 фунтів стерлінгів.

Викриття Меган Бхарі: деталі розслідування

Діяльність Меган Бхарі та її організації зацікавила батьків хворих на рак дітей, які зауважили, що у її закликах до благодійних внесків відсутні важливі деталі.

Вони вирішили провести власне розслідування, найнявши приватного детектива незадовго до смерті дівчини.

"Наші власні діти пройшли через найжахливіші хвороби та лікування, яке тільки можна уявити, просто в словах було щось, що не звучало правдою", — сказав журналістам мати хворого хлопчика Джоан Ешкрофт.

Детектив з'ясував, що в межах своєї поїздки на "лікування" до США Бхарі здійснила подорож круїзними лайнерами, а також зупинялася у Walt Disney World у Флориді.

Меган Бхарі у Діснейленді

Слідчий також добув знімки від листопада 2017 року, на яких дівчина повертається їх США нібито після того, як її тіло "пройшло через більше, ніж будь-коли мало пройти, і воно таке слабке". На фото Меган усміхалася і штовхала візок із валізами.

Меган Бхарі повертається із США

Невдовзі після цього організацією Believe in Magic зайнялася Комісія з благодійності. Насамперед було заморожено рахунки благодійного фонду, на який посипалися скарги.

За даними слідства, до листопада 2015 року з рахунків Believe in Magic було знято готівкою 133 000 фунтів стерлінгів, а наступного року ще 156 000 фунтів стерлінгів. Усього з рахунків зникло 400 тисяч фунтів.

Послами благодійної організації були One Direction, і, як повідомляється, Луї Томлінсон особисто пожертвував фонду 2 мільйони фунтів стерлінгів. У січні 2015 року One Direction зібрала 120 000 фунтів стерлінгів на радонову терапію пані Бхарі після того, як вона заявила, що має другу пухлину.

Меган на благодійному "Баллу Попелюшки" з Луїсом Томлінсоном з One Direction, його мамою Йоганною та своєю мамою Джин

У публікації зазначається, що мати Меган відкидає звинувачення, називаючи їх "хибними та руйнівними".

"Благодійність росла так швидко, і хоча ми з Мег працювали не покладаючи рук, я беру на себе повну відповідальність за далеко не ідеальне адміністрування та ведення документації", — заявила жінка.

