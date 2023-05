Получила почти 400 тысяч фунтов: школьница обманула поп-звезд, симулируя опухоль мозга

Меган Бхари получала деньги через благотворительную организацию и тратила их на поездки в Диснейленд и круизы. Шесть лет спустя она умерла от проблем, связанных с лишним весом.

В Великобритании 17-летняя школьница Меган Бхари фальсифицировала опухоль головного мозга, чтобы выманить у знаменитостей деньги. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как отмечают журналисты, в 2012 Меган Бхари основала благотворительную организацию Believe in Magic для помощи "другим" неизлечимо больным детям. Среди попечителей проекта была группа One Direction, Тейлор Свифт, Эд Ширан и Майкл Бубле.

В публикации говорится, что девушка просила денег на поездку в США для лечения "опухоли". Спустя шесть лет она умерла от сердечной недостаточности, вызванной ожирением печени.

После смерти Бхари оказалось, что в ее медицинской карте не было упоминаний об опухоли мозга. Кроме того, Комиссия по благотворительности обнаружила, что в бухгалтерских книгах Believe in Magic пропала сумма почти в 400 000 фунтов стерлингов.

Разоблачение Меган Бхари: детали расследования

Деятельность Меган Бхари и ее организации заинтересовала родителей больных раком детей, которые заметили, что в ее призывах к благотворительным взносам отсутствуют важные детали.

Они решили провести собственное расследование, наняв частного детектива незадолго до смерти девушки.

"Наши собственные дети прошли через самые ужасные болезни и лечение, какое только можно вообразить, просто в словах было что-то, что не звучало правдой", сказал журналистам мать больного мальчика Джоан Эшкрофт.

Детектив выяснил, что в рамках своей поездки на "лечение" в США Бхари совершила путешествие на круизных лайнерах, а также останавливалась в Walt Disney World во Флориде.

Меган Бхари в Диснейленде

Следователь также добыл снимки от ноября 2017 года, на которых девушка возвращается их США якобы после того, как ее тело "прошло через больше, чем когда-либо должно было пройти, и оно такое слабое". На фото Меган улыбалась и толкала тележку с чемоданами.

Меган Бхари возвращается из США

Вскоре после этого организацией Believe in Magic занялась Комиссия по благотворительности. Первым делом были заморожены счета благотворительного фонда, на который посыпались жалобы.

По данным следствия, до ноября 2015 года со счетов Believe in Magic было снято наличными 133 000 фунтов стерлингов, а в следующем году — еще 156 000 фунтов стерлингов. Всего со счетов пропало 400 тысяч фунтов.

Послами благотворительной организации были One Direction, и, как сообщается, Луи Томлинсон лично пожертвовал фонду 2 миллиона фунтов стерлингов. В январе 2015 года One Direction собрала 120 000 фунтов стерлингов на радоновую терапию г-жи Бхари после того, как она заявила, что у нее вторая опухоль.

Меган на благотворительном "Баллу Золушки" с Луисом Томлинсоном из One Direction, его мамой Иоганной и своей мамой Джин

В публикации говорится, что мать Меган отвергает обвинения, называя их "ложными и разрушительными".

"Благотворительность росла так быстро, и хотя мы с Мег работали не покладая рук, я беру на себя полную ответственность за далеко не идеальное администрирование и ведение документации", — заявила женщина.

