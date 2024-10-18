От "плана победы" к "плану мира": что на самом деле может скрывать презентация Зеленского

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"ПЛАН ПОБЕДЫ" — ОБМАНКА?

Анализировать сильные и слабые стороны "Плана победы", который представил президент В. Зеленский, абсолютно бессмысленно. Так же, как искать философский камень или изобретать вечный двигатель.

Потому что этот "План" явно не создавался для реализации. Именно поэтому в него сознательно заложены пункты, которые не могут быть реализованы в ближайшие 10-15 лет.

Взять хотя бы тот уже надоевший пункт о немедленном принятии Украины в НАТО. Но даже домохозяйки знают, что устав НАТО не позволяет принимать страны, на территории которых идут военные действия. То есть, устав надо менять. А такие изменения сразу заблокирует Венгрия.

Более вероятным выглядит, что НАТО объявит недоимперии войну, чем в сегодняшних условиях примет Украину в свой состав.

А тогда зачем турне по миру с презентацией "Плана" с кульминационной точкой в Раде? Логика подсказывает, что единственная практическая цель этого громкого процесса — чтобы президент имел возможность где-то в течение полугода вновь обратиться к украинцам. И заявить, что мы разработали замечательный "План", в котором предусмотрели для наших партнеров (не для себя!) массу задач и обязанностей, а они их не выполняют. Вот никак не хотят за свой счет сделать нам сухо и комфортно...

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И поэтому от "Плана победы" Украина вынуждена переходить к "Плану мира", нравится это кому-то или нет. То есть, не наша власть провалила мобилизацию, производство вооружения, прекращение коррупции, а непутевые партнеры не выполнили то, что мы им с трибуны Рады поручили

"План мира", в отличие от "Плана победы", будет вполне реальным, потому что это поиск компромисса с Россией под наблюдением США и Китая. Конечно, за счет территориальных и политических уступок, причем со стороны Украины их будет заметно больше.

Насколько мне известно, не прямые переговоры, а определенные консультации и обмен мнениями через международных посредников уже идут. И пока потенциальная зона компромисса выглядит как микст из "стамбульских договоренностей" и "Минска-2", потому что Россия готова уйти из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, оставив себе Крым и Донбасс — не юридически, а фактически. Но при условии невступления Украины в НАТО и отсутствия НАТОвских баз на нашей территории. О возвращении Донбасса Россия потенциально готова разговаривать при условии перехода Украины к федеративному устройству и признания русского языка официальным. А первым шагом "доброй воли" должно быть снятие с недоимперии санкций в банковской сфере и высоких технологиях.

Там еще есть пункты по разведению войск и контроля этого разведения, но это уже конкретика, которая сейчас не имеет значения. Потому что никаких окончательных решений нет и пока не может быть. Более-менее реальные контуры "Плана мира" станут известны только после президентских выборов в США.

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