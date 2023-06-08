"Моя помилка": жінка заклеїла око, переплутавши краплі очей з клеєм для нігтів (відео)

Мати шістьох дітей випадково заклеїла око, переплутавши флакончики. Жінка зняла всю цю історію на камеру, виклавши ролик у TikTok. Відео набрало понад 4 мільйони переглядів.

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Дженніфер Еверсоул із Санта-Рози, штат Каліфорнія (США), поділилася своєю історією про те, як вона опинилася у відділенні невідкладної допомоги через те, що помилково використовувала клей для нігтів замість очних крапель. Про це пише The Insider.

Жінка випадково заклеїла око, переплутавши флакончики й зняла всю цю історію на камеру, виклавши ролик у TikTok. Відео набрало понад 4 мільйони переглядів.

"Ну, я зробила це. Я отримала нагороду як найдурніша людина", — підписала свій ролик Дженніфер Еверсоул, мати шістьох дітей.

Американка сказала, що одразу зрозуміла, що щось не так. Вона відчула сильне печіння, яке було дуже гаряче.

"А потім я дуже швидко заплющила око. І я не знаю, добре це чи погано, бо воно не так сильно потрапило на очне яблуко. І може бути, якби я не заплющила очі, вони б не склеїлися, але я не знаю, що сталося б. Могло бути й гірше", — додала жінка.

Еверсоул сказала, що викликала швидку допомогу, щоб доставити її до лікарні. Лікарі змогли розплющити їй око. Американка зазначила, що після цього її око відчувало себе "подряпаним". Лікар заспокоїв її сказавши, що все добре гоїться.

Коли жінку запитали, як можна було переплутати один флакон з іншим, вона пояснила, що в неї не так багато місця у ванній кімнаті, тому вона зберігає своє манікюрне приладдя та краплі на комоді.

Еверсоул розповіла, що використала клей, щоб зробити манікюр своєї доньки-підлітка.

"Моя помилка в тому, що я не прибрала його після цього. Я пам'ятаю, як подумала: "Напевно, мені варто прибрати це, щоб ніхто не прийняв це за краплі очей". Я не зробила цього і все трапилося так як трапилося", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що дівчинка витратила всі сімейні заощадження на мобільну гру. Мама дитини перевірила свій банківський рахунок та виявила, що на ній майже немає грошей. За словами дочки, вона просто прив'язала її картку до свого телефону, не знаючи, що буде далі.

Також раніше повідомлялося, що у жінки виявили рідкісну хворобу. Аліса Вандеркрюйссен вважала себе "кривоногою". З її ніг викачали більше ніж 6,5 літрів рідини після того, як вона виявила рідкісне захворювання, подивившись відео на YouTube.