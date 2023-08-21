У Багдаді відключили всі рекламні екрани після показу порнографії (відео)

В МВС країни вже відзвітували, що правоохоронці затримали правопорушника. Хакеру вдалося зламати систему безпеки екрану.

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Іракська влада розпорядилася відключити рекламні екрани в столиці країни Багдаді після того, як увечері 19 серпня на них показали порнографічний фільм. Про це повідомляє France 24.

За інформацією видання, невідомий хакер 20 серпня зламав систему безпеки екрана, встановленого на великому перехресті на площі Укба бен Нафіа, і впродовж кількох хвилин показував порнографічний фільм, поки правоохоронці не вимкнули шнур живлення.

Відеозаписи порнофільму, який демонструвався на тлі авто, що проїжджали в центрі міста, швидко поширилися мережею. Як розповів представник служби безпеки на умовах анонімності, ці "аморальні сцени" змусили владу відключити всі рекламні екрани в Багдаді на час перегляду заходів безпеки.

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що вже затримало хакера, але не повідомило жодних подробиць.

Нагадаємо, у Верховній Раді України минулого тижня зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно. Документ пропонує карати лише за розповсюдження порно без згоди та за екстремальну порнографію. Також парламентарії хочуть посилити відповідальність за розповсюдження порнографії серед дітей і за примус їх до зйомок.

Також Фокус у своєму ексклюзивному матеріалі пояснював, чому Верховна Рада вирішила декриміналізувати порно в Україні.