В Багдаде отключили все рекламные экраны после показа порнографии (видео)

В МВД страны уже отчитались, что правоохранители задержали правонарушителя. Хакеру удалось взломать систему безопасности экрана.

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Иракские власти распорядились отключить рекламные экраны в столице страны Багдаде после того, как вечером 19 августа на них показали порнографический фильм. Об этом сообщает France 24.

По информации издания, неизвестный хакер 20 августа взломал систему безопасности экрана, установленного на крупном перекрестке на площади Укба бен Нафиа, и в течение нескольких минут показывал порнографический фильм, пока правоохранители не отключили шнур питания.

Видеозаписи порнофильма, который демонстрировался на фоне проезжавших в центре города авто, быстро распространились по сети. Как рассказал представитель службы безопасности на условиях анонимности, эти "аморальные сцены" заставили власти отключить все рекламные экраны в Багдаде на время пересмотра мер безопасности.

Министерство внутренних дел страны заявило, что уже задержало хакера, но не сообщило никаких подробностей.

Напомним, в Верховной Раде Украины на минувшей неделе зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает наказывать только за распространение порно без согласия и за экстремальную порнографию. Также парламентарии хотят усилить ответственность за распространение порнографии среди детей и за принуждение их к съемкам.

Также Фокус в своем эксклюзивном материале объяснял, почему Верховная Рада решила декриминализировать порно в Украине.