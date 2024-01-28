З криками "за здорове харчування": активістки облили супом "Мона Лізу" в Луврі (відео)

Дівчата пробралися крізь загородження, що захищало картину, і облили портрет пензля Леонардо да Вінчі супом із пластикової пляшки.

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Екоактивістки облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", яка зберігається в Луврі. Про це написало медіа France 24 у неділю, 28 січня.

Як пише медіа, метою акції двох дівчат стала вимога права на "здорове та стале харчування". Також вони вигукували, що "сільськогосподарська система хвора". Всесвітньо відому картину від вандалів захистило товсте броньоване скло.

На опублікованих у соціальній мережі Х (раніше — Twitter) відеокадрах видно, як дві жінки кидають пляшки в скло, що захищає шедевр Леонардо да Вінчі, і проходять під бар'єром безпеки, щоб наблизитися до картини. Суп вони заздалегідь перелили в пластикові пляшки, з яких і облили картину. Пізніше можна було бачити, як співробітники Лувру ставлять чорні панелі перед Моною Лізою і просять відвідувачів евакуюватися із залу.

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Також на відеокадрах видно, що дівчата, які облили їжею картину, стояли перед нею в білих футболках із логотипом Riposte Alimentaire. Це відгалуження екогрупи Dernier Rénovation, що позиціює себе як "кампанію французького громадянського опору з метою радикально змінити суспільство" на кліматичному та соціальному рівні.

Нагадаємо, що це — не перший випадок, коли знаменитий портрет пензля Леонардо да Вінчі постраждав від рук вандалів. Наприкінці травня 2022 року на "Мону Лізу" накинувся чоловік із тортом. За словами очевидців, спочатку він намагався розбити захисне скло, а коли не вийшло, забруднив його шматком торта. Крім того, він усипав місце біля картини пелюстками троянд, після чого його скрутила охорона, збивши з ніг.

А в лютому 2013 року у філії Лувру жінка обписала маркером картину Делакруа. Відвідувачка філії музею Лувр у місті Ланс залишила напис чорним маркером на знаменитій картині Ежена Делакруа Свобода на барикадах. Поліція затримала порушницю, повідомляють у п'ятницю французькі ЗМІ.