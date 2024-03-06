Прилетіли з Калінінграда: чи небезпечні "метеозонди", які дістались до Польщі, — ЗМІ (карта)

Точка, в якій відшукали "метеозонд" РФ, розташована за 90 км від місцевості, де відбуваються військові навчання Steadfast Defender 24. Це далеко не перший такий інцидент — про них почали повідомляти з весни 2023 року.

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Російські повітряні кулі, які прилетіли у Польщу протягом останніх кількох днів, не становлять небезпеки для громадян. Аеростати прибули з Калінінградської області, їх детально вивчили польські поліцейські і запевняють, що вони безпечні. Про висновки правоохоронців Польщі розповіли на порталі RMF24.

Журналісти порталу отримали інформацію від поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, розташованого впритул до Калінінградської області. Згідно з офіційним висновком, об'єкти "не мають нічого спільного з діяльністю іноземних спецслужб".

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Об'єкти, які виявили на півночі Польщі, є російськими метеорологічними зондами, впевнені правоохоронці. На них не виявили устаткування, яке слугувало б якійсь іншій меті, наприклад, шпигунству, несанкціонованому стеженню тощо. У цьому впевнені фахівці Інституту метеорології та водного господарства (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), у яких консультувались поліцейські воєводства.

У статті RMF24 також вказують, що через появу повітряних об'єктів невідомого походження над Польщею міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив скликання ради безпеки та оборони.

Польща та РФ — деталі відносин

"Метеозонди", які стурбували польську поліцію, виявили на території країни 4 та 5 березня 2024 року. Місце виявлення — населені пункти Гарш та Кервик (5 березня), Варкалкі (4 березня). Відстань до російського кордону — від 30 до 90 км.

Польща - де упали кулі РФ Фото: Google Maps

Попередні випадки падіння "метеозондів" відбулись весною та влітку 2023 року. 13 травня "аеростат стеження" залетів з Білорусі, у липні і червні було ще дві повітряні кулі.

Тим часом уряд Польщі з перших днів допомагає Україні у протистоянні вторгненню РФ. Зокрема, ЗСУ отримали польські танки, гармати, снаряди, — раніше розповідав Фокус.

Російські політики реагують на дії польських урядовців. Зокрема, час від часу представники Кремля припускають, що можуть атакувати Польщу або завдати по ній ядерного удару.

Водночас у січні-лютому 2024 року західні спецслужби попереджають, що Кремль дійсно готується напасти на країни НАТО. Серед можливих напрямків атаки називають саме Польщу, яка межує з Калінінградською областю та із Сувальським коридором, яким РФ дістається до своєї відокремленої території.

Нагадуємо, з 22 січня у Європі почались військові навчання армій НАТО Steadfast Defender 24, до яких планують залучити 90 тис. солдатів. 5 березня відбувся етап навчань у Польщі — військові тренувались переправлятись через Віслу на танках та бронетехніці. Відстань від точки навчань до місця падіння "метеозондів" — близько 90 км.