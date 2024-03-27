За тиждень до смерті Навального Байден обговорював з Шольцом його обмін, — WSJ

Політики зустрілись у Вашингтоні, але до офіційної пропозиції Кремлю, за інформацією ЗМІ, справа так і не дійшла. Інтереси Олексія Навального лобіювали його дружина та Гілларі Клінтон.

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Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті російського опозиціонера Олексія Навального обговорювали його обмін. Деталями з посиланням на джерела поділились 27 березня у The Wall Street Journal, як передали у "Суспільному".

Повідомляється, що після перемоги Байдена на виборах у Кремля з’явилась вимова — обмін шпигуна на шпигуна. Вашингтон не мав засуджених за відповідною статтею росіян, але лідер РФ Володимир Путін цікавився долею Вадима Краснікова. Ексофіцера ФСБ засудили за вбивство у Німеччині.

Навесні 2023 року у Росії арештували кореспондента WSJ Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві. Байден публічно заявив, що доб’ється звільнення журналіста. Однак, за даними ЗМІ, протягом наступних місяців прогрес у цьому був незначним, поки до переговорів не під’єдналась "несподівана учасниця" — Гілларі Клінтон.

У матеріалі йдеться, що до колишньої держсекретарки звернувся розслідувач Христо Грозєв. Він попросив Клінтон пролобіювати у Білому домі включення до угоди Навального. Російського опозиціонера пропонувалось обміняти на Краснікова.

В той самий час німецькі чиновники отримали неофіційне звернення від дружини Навального Юлії. Ідею обміну опозиціонера у Німеччині підтримали не усі, зокрема проти виступила голова МЗС Анналена Бербок.

Проте, як зазначається в статті, у Німеччині Навальний набрав популярності ще після отруєння. Путін тим часом "наполегливо натякав", що готовий обміняти американського кореспондента Гершковича.

9 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Байдена та Шольца. Політики обговорили обмін, який у виданні назвали "одним з найскладнішим з часів Холодної війни".

Повідомляється, що обговорення стосувалось обміну Краснікова на Навального. Однак США після зустрічі не зробили офіційної пропозиції Росії. Вже 16 лютого стало відомо, що Навальний помер в тюрмі.

Нагадаємо, 18 березня президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального. Він заявив, що у США також неодноразово помирали люди у місцях ув’язнення.

17 березня експрезидент США Дональд Трамп припустив, що до смерті Навального причетний сам Путін. З його слів, опозиціонер був молодим і відповідно до статистики "мав би жити ще довго".