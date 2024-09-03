У Монголії арештували людей, які протестували проти візиту Путіна (фото, відео)

Монгольська поліція затримала групу мітингувальників з українським прапором, розповіли журналісти. Під час затримання вони силою виривали прапор і хотіли його сховати з-перед очей президента РФ Володимира Путіна.

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3 вересня на центральній площі Улан-Батора з'явились кілька груп мітингувальників, які протестували проти приїзду в Монголію президента РФ Володимира Путіна. Громадяни нагадували уряду, що Путіна треба арештувати як військового злочинця, який викрадає дітей в Україні. Про те, які діяла монгольська поліція, та наскільки масштабними були протести, розповіло агентство AP News.

Журналісти повідомили, що Путін та президент Монголії Хурелсух Ухнаа прибули до Палацу уряду, розташованого у центрі Улан-Батора. Російського президента зустрічала почесна варта, а від місцевого населення його відгороджувала поліція та спеціальні решітки. Політики урочисто вклонились статуї Чингісхана та зайшли в будівлю. Тим часом за бар'єрами стояло кілька груп протестувальників. Дехто з них тримав плакати, на яких писали, що Путін — це кримінальний злочинець, якого в Монголії мали б арештувати. Інші тримали українські прапори.

Візит Путіна в Монголію - мітингувальники з прапором України Фото: Соцмережі Візит Путіна в Монголію - мітингувальники з баннером про ордер на арешт Фото: Соцмережі

Одна група мітингарів планувала розгорнути український прапор перед прибуттям очільника Кремля, зауважили журналісти. Однак це не вдалось: поліція кинулась на них та заштовхала у поліцейський автомобіль. Кадри з соцмереж показують, що до акції долучилось до двох десятків осіб, а правоохоронців було ледь не вдвічі більше. Коли поліція намагалась припинити акцію, то силою виривала прапор з рук мітингувальників.

Візит Путіна в Монголію — деталі

Зазначимо, 3 вересня президент РФ Володимир Путін прибув до Монголії, де його урочисто зустріли та супроводили на зустріч з місцевими урядовцями. Перші повідомлення про можливий візит з'явились у ЗМІ 30 серпня. На це відреагували у Міжнародному кримінальному суді, який виписав ордер на арешт очільника Кремля. Судді МКС нагадали, що Монголія приєдналась до Римського статуту, тому має затримати росіянина. У відповідь влада заявила, що не буде виконувати цих вимог. Причина: "зв'язані руки" через 95% імпорт російських нафтопродуктів.

Україна висловила протест проти дій Монголії, яка зневажила МКС і не арештувала людину, яку підозрюють у вчиненні серйозного кримінального злочину — викраденні дітей. Коли літак Путіна приземлився в Улан-Баторі, речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що разом з партнерами Україна шукатиме спосіб покарати державу, яка підтримала кримінальника.

Нагадуємо, 2 вересня представники Human Rights Watch також відреагували на поїздку Путіна в Монголію та ігнорування ордера МКС. Тим часом очільник Кремля дав інтерв'ю монгольському виданню, у якому війну назвав "трагедією України".