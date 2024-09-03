В Монголии арестовали людей, протестовавших против визита Путина (фото, видео)

Монгольская полиция задержала группу митингующих с украинским флагом, рассказали журналисты. Во время задержания они силой вырывали флаг и хотели его спрятать от президента РФ Владимира Путина.

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3 сентября на центральной площади Улан-Батора появились несколько групп митингующих, которые протестовали против приезда в Монголию президента РФ Владимира Путина. Граждане напоминали правительству, что Путина надо арестовать как военного преступника, который похищает детей в Украине. О том, как действовала монгольская полиция, и насколько масштабными были протесты, рассказало агентство AP News.

Журналисты сообщили, что Путин и президент Монголии Хурелсух Ухнаа прибыли во Дворец правительства, расположенный в центре Улан-Батора. Российского президента встречал почетный караул, а от местного населения его отгораживала полиция и специальные решетки. Политики торжественно поклонились статуе Чингисхана и зашли в здание. Тем временем за барьерами стояло несколько групп протестующих. Некоторые из них держали плакаты, на которых писали, что Путин — это уголовный преступник, которого в Монголии должны были бы арестовать. Другие держали украинские флаги.

Визит Путина в Монголию — митингующие с флагом Украины Фото: Соцсети Визит Путина в Монголию — митингующие с баннером об ордере на арест Фото: Соцсети

Одна группа митингующих планировала развернуть украинский флаг перед прибытием главы Кремля, отметили журналисты. Однако это не удалось: полиция бросилась на них и затолкала в полицейский автомобиль. Кадры из соцсетей показывают, что к акции присоединилось до двух десятков человек, а правоохранителей было чуть ли не вдвое больше. Когда полиция пыталась прекратить акцию, то силой вырывала флаг из рук митингующих.

Визит Путина в Монголию — детали

Отметим, 3 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, где его торжественно встретили и сопроводили на встречу с местными чиновниками. Первые сообщения о возможном визите появились в СМИ 30 августа. На это отреагировали в Международном уголовном суде, который выписал ордер на арест главы Кремля. Судьи МУС напомнили, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, поэтому должна задержать россиянина. В ответ власти заявили, что не будут выполнять эти требования. Причина: "связанные руки" из-за 95% импорта российских нефтепродуктов.

Украина выразила протест против действий Монголии, которая пренебрегла МУС и не арестовала человека, подозреваемого в совершении серьезного уголовного преступления — похищении детей. Когда самолет Путина приземлился в Улан-Баторе, представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что вместе с партнерами Украина будет искать способ наказать государство, которое поддержало уголовника.

Напоминаем, 2 сентября представители Human Rights Watch также отреагировали на поездку Путина в Монголию и игнорирование ордера МУС. Между тем глава Кремля дал интервью монгольскому изданию, в котором войну назвал "трагедией Украины".