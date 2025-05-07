У Трампа пропонували Україні приймати депортованих мігрантів зі США, — WP

Адміністрація американського президента Дональда Трампа в перші дні після його інавгурації наприкінці січня 2025 року закликала український уряд прийняти депортованих мігрантів зі США.

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Про це пише газета The Washington Post (WP) із посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

За словами журналістів, у документах не відображено реакцію Києва на передану американським дипломатом пропозицію прийняти до України громадян третіх країн, депортованих зі Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що українська дипломатка пообіцяла надати відповідь українського уряду після того, як він сформулює позицію.Також документи свідчать, що такі самі пропозиції приблизно в той самий час було надано низці інших країн, пише видання.

Журналісти зазначають, що ознак розгляду Києвом американської пропозиції немає, і Україна не приймала жодних депортованих зі Штатів громадян третіх країн. Двоє неназваних знайомих з питанням українських чиновників повідомили, що на найвищому рівні українського уряду тема депортації мігрантів зі США до України ніколи не обговорювалася. Один із чиновників відповів, що нічого не знає про "політичні вимоги" від США до України прийняти депортованих осіб.

Державний департамент США відповів журналістам, що "постійна взаємодія з іноземними урядами" є "життєво важливою для стримування незаконної та масової міграції та забезпечення безпеки наших кордонів". Департамент внутрішньої безпеки не відповів на запит про коментар.

Також видання наводить заяви колишніх американських чиновників, які повідомили, що діалог між Вашингтоном і Києвом щодо депортації не був частиною жодного звичайного дипломатичного листування.

Депортація мігрантів зі США: що відомо

Одні з перших указів 47-го президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому 20 січня стосувалися нелегальних мігрантів, зокрема оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

22 січня Дональд Трамп підписав наказ про закриття кордону з Мексикою для нелегальних мігрантів та депортацію тих, хто вже перебував у США.

9 квітня ЗМІ повідомляли про те, що Дональд Трамп велів мільйону мігрантів покинути США. "Негайно" покинути країну наказали іммігрантам, які мали тимчасовий дозвіл на проживання в країні протягом 2 років і залишалися за допомогою створеного за каденції попереднього президента США Джо Байдена застосунку для онлайн-записів CBP One.

Журналісти The Washington Post 22 квітня писали, що Департамент державної ефективності США (DOGE) отримав доступ до бази з біографіями мільйонів мігрантів.

Медіа Fox News 5 травня писало про запровадження Міністерством внутрішньої безпеки США нової програми, згідно з якою держава платитиме мігрантам, які депортуватимуться самостійно.