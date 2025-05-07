У Трампа предлагали Украине принимать депортированных мигрантов из США, — WP

Администрация американского президента Дональда Трампа в первые дни после его инаугурации в конце января 2025 года призвала украинское правительство принять депортированных мигрантов из США.

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Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.

По словам журналистов, в документах не отражена реакция Киева на переданное американским дипломатом предложение принять в Украину граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что украинский дипломат пообещала предоставить ответ украинского правительства после того, как оно сформулирует позицию. Также документы свидетельствуют, что такие же предложения примерно в то же время были предоставлены ряду других стран, пишет издание.

Журналисты отмечают, что признаков рассмотрения Киевом американского предложения нет, и Украина не принимала никаких депортированных из Штатов граждан третьих стран. Двое неназванных знакомых с вопросом украинских чиновников сообщили, что на самом высоком уровне украинского правительства тема депортации мигрантов из США в Украину никогда не обсуждалась. Один из чиновников ответил, что ничего не знает о "политических требованиях" от США к Украине принять депортированных лиц.

Государственный департамент США ответил журналистам, что "постоянное взаимодействие с иностранными правительствами" является "жизненно важным для сдерживания незаконной и массовой миграции и обеспечения безопасности наших границ". Департамент внутренней безопасности не ответил на запрос о комментарии.

Также издание приводит заявления бывших американских чиновников, которые сообщили, что диалог между Вашингтоном и Киевом относительно депортации не был частью никакой обычной дипломатической переписки.

Депортация мигрантов из США: что известно

Одни из первых указов 47-го президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом 20 января касались нелегальных мигрантов, в частности объявления чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

22 января Дональд Трамп подписал приказ о закрытии границы с Мексикой для нелегальных мигрантов и депортации тех, кто уже находился в США.

9 апреля СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп велел миллиону мигрантов покинуть США. "Немедленно" покинуть страну приказали иммигрантам, которые имели временный вид на жительство в стране в течение 2 лет и оставались с помощью созданного при каденции предыдущего президента США Джо Байдена приложения для онлайн-записей CBP One.

Журналисты The Washington Post 22 апреля писали, что Департамент государственной эффективности США (DOGE) получил доступ к базе с биографиями миллионов мигрантов.

Медиа Fox News 5 мая писало о введении Министерством внутренней безопасности США новой программы, согласно которой государство будет платить мигрантам, которые будут депортироваться самостоятельно.