Випав із вікна: у Москві знайшли мертвим колишнього керівника великого комітету

Тіло екс-голови Комітету з розвитку транспортної інфраструктури (КРТІ) Санкт-Петербурга Олександра Федотова знайдено в Москві напередодні, 24 вересня.

Труп виявили під вікнами готелю Sheraton у Шереметьєво, де загиблий зупинявся в номері на одному з високих поверхів, пише "Фонтанка" з посиланням на кілька джерел.

За даними Telegram-каналу SHOT, Федотов був у відрядженні і летів через Москву до Волгограда. Він зупинився в готелі поруч із Шереметьєво на три дні.

Слідчі органи попередньою причиною смерті чоловіка називають самогубство. Передсмертної записки при ньому не виявлено.

Федотов обіймав одну з високих посад у Петербурзі Фото: Скриншот

Олександр Федотов закінчив Військово-транспортний університет залізничних військ РФ, звільнявся в запас у званні капітана. Працював у дирекції транспортного будівництва і в "Севзапуправтодорі". Він також займався бізнесом.

У 2022 році Федотова призначили заступником голови КРТІ, а після відходу з посади голови комітету Андрія Левакіна став спочатку т.в.о. голови, а потім і головою.

Під час керівництва Федотова комітет, який до цього перейшов під кураторство будівельного віце-губернатора Миколи Лінченка, перестав відповідати за будівництво метро в Петербурзі.

Загиблий очолював КРТІ з вересня 2022 по квітень 2024 року і підписував великі контракти, зокрема на будівництво Великого Смоленського мосту вартістю 40 млрд російських рублів, на реконструкцію Цимбалінського шляхопроводу і на перший етап Південної широтної магістралі.

У квітні 2024 року Федотов залишив посаду голови КРТІ за власним бажанням.

У Росії масово гинуть і зводять рахунки з життям великі чиновники та бізнесмени

Смерть Федотова стала ще однією ланкою в низці загадкових смертей високопоставлених чиновників і бізнесменів. 19 вересня відразу два топ-менеджери зробили спроби накласти на себе руки.

Так, 50-річний лава найбільшого в Росії виробника композитів Umatex Group Олександр Тюнін нібито наклав на себе руки. Його знайшли вбитим у Підмосков'ї, неподалік валялася гвинтівка, а в салоні машини була передсмертна записка.

Того ж дня керівник КК Zeppelin і експодполковник ФСБ Андрій Кротков вистрілив собі в груди з мисливської гвинтівки і зараз перебуває у важкому стані.

8 вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина. Тіло знайшли під мостом у районі селища Сонячне в Гур'євському окрузі.

Пік таємничих смертей припав на 2022 рік, коли мертвими знайшли главу транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека". Тоді ж із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність".

У наступні роки низка смертей російських топ-менеджерів продовжилася. У 2023 році мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, у 2024 році нібито наклав на себе руки віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. А 2025 року випав із балкона віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов.

У липні 2025 року екс-міністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого президент РФ Володимир Путін звільнив із посади 7 липня 2025 року, і колишнього губернатора Курської області знайдено мертвим у себе вдома того самого дня.