Выпал из окна: в Москве нашли мертвым бывшего руководителя крупного комитета

Тело экс-председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Александра Федотова найдено в Москве накануне, 24 сентября.

Труп обнаружили под окнами гостиницы Sheraton в Шереметьево, где погибший останавливался в номере на одном из высоких этажей, пишет "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников.

По данным Telegram-канала SHOT, Федотов был в командировке и летел через Москву в Волгоград. Он остановился в отеле рядом с Шереметьево на три дня.

Следственные органы предварительной причиной смерти мужчины называют самоубийство. Предсмертной записки при нем не обнаружено.

Федотов занимал одну из высоких должностей в Петербурге Фото: Скриншот

Александр Федотов закончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ, увольнялся в запас в звании капитана. Работал в дирекции транспортного строительства и в "Севзапуправтодоре". Он также занимался бизнесом.

В 2022 году Федотова назначили заместителем главы КРТИ, а после ухода с должности главы комитета Андрея Левакина стал сначала врио председателя, а потом и председателем.

Во время руководства Федотова комитет, который до этого перешел под кураторство строительного вице-губернатора Николая Линченко, перестал отвечать за строительство метро в Петербурге.

Погибший возглавлял КРТИ с сентября 2022 по апрель 2024 года и подписывал крупные контракты, в том числе на строительство Большого Смоленского моста стоимостью 40 млрд российских рублей, на реконструкцию Цимбалинского путепровода и на первый этап Южной широтной магистрали.

В апреле 2024 года Федотов покинул должность главы КРТИ по собственному желанию.

В России массово гибнут и сводят счеты с жизнью крупные чиновники и бизнесмены

Смерть Федотова стала еще одним звеном в череде загадочных смертей высокопоставленных чиновников и бизнесменов. 19 сентября сразу два топ-менеджера предприняли попытки покончить с собой.

Так, 50-летний лава крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александр Тюнин якобы покончил с собой. Его нашли убитым в Подмосковье, неподалеку валялась винтовка, а в салоне машины была предсмертная записка.

В тот же день руководитель УК Zeppelin и экс-подполковник ФСБ Андрей Кротков выстрелил себе в грудь из охотничьей винтовки и сейчас находится в тяжелом состоянии.

8 сентября под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. Тело нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе.

Пик таинственных смертей пришелся на 2022 год, когда мертвыми нашли главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, Сергея Протосеню, бывшего топ-менеджера "Новатэка". Тогда же из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности".

В следующие годы череда смертей российских топ-менеджеров продолжилась. В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, в 2024 году якобы покончил с собой вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. А в 2025 году выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

В июле 2025 года экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.