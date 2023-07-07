8 років ховала і знущалася: мати, яка заявила, що її син зник, приховувала його в будинку (фото)

Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопець був знайдений живим, але перебував у стресовому стані і боявся торкань людей.

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У США Руді Фаріаса знайшли через 8 років після його зникнення. Виявилося, що весь цей час мати хлопчика приховувала його у своєму будинку і чинила насильство над ним. Про цю несамовиту історію пише видання The Independent.

Нещодавно підліток потрапив у заголовки газет по всьому світу, коли його мати, Джані Сантана, повідомила журналістам, що його знайшли після його зникнення 6 березня 2015 року. Згідно з її словами, правоохоронні органи Техасу повідомили їй, що її сина виявили побитим біля церкви.

Співробітники поліції заявили про намір провести допит постраждалого підлітка, який, за словами матері, був "неговірким". Однією з причин стали слова сусідів, які стверджували, що хлопчик ніколи не зникав. Саме це викликало сумніви щодо версії Сантани про подію

За інформацією, опублікованою Daily Mail, під час зникнення Фаріаса його мати повідомила офіційним органам, що її син страждав на депресію і посттравматичний розлад. Ці проблеми виникли після загибелі його брата в аварії на мотоциклі 2011 року. Батько хлопчика, який працював у поліції, покінчив життя самогубством у 2014 році. Коли Фаріаса знайшли, на ньому був кулон загиблого брата.

Фаріас звинуватив свою матір у тому, що вона тримала його в полоні та жорстокому поводженні Фото: колаж Фокус

Наразі Сантана звинувачується у злочині проти власного сина. Співробітники поліції з Департаменту поліції Х'юстона (HPD) і радник Куанелл Ікс розділили Фаріаса і його матір, щоб допитати хлопця про його місцеперебування за останні вісім років.

"Я чув жахливі речі від цієї молодої людини, і мені не хотілося, щоб він бачив, як я плачу, але стримувати сльози було важко. Жодна дитина не повинна таке терпіти від власної матері", — сказав Куанелл Ікс.

Фаріас зізнався в тому, що його мати піддавала його сексуальному і фізичному насильству, примушувала його вживати галюциногенні гриби і тримала його замкненим у будинку в той час, коли всі думали, що він зник безвісти. Жінка публічно благала про повернення хлопчика додому. Фаріас звинуватив свою матір у тому, що вона тримала його в полоні та жорстокому поводженні. Він стверджує, що вона змушувала його "грати в татуся", коли він перебував голим у ліжку, а також поводилася з ним як із рабом.

Фаріас зізнався в тому, що його мати піддавала його сексуальному і фізичному насильству Фото: Соцмережi

Куанелл Ікс пояснив, що 2015 року підліток спочатку втік і його вважали зниклим безвісти, але повернувся додому лише через два дні. Після цього Сантана повідомила синові, що йому доведеться ховатися, оскільки, якщо він спробує втекти ще раз, його можуть заарештувати. Фаріас заявив, що він втомився "жити як раб" після того, як Сантана змусила його взяти на себе її робочі обов'язки. Підліток викрав машину матері, потрапив в аварію і був знайдений лежачим біля церкви.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Понад півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.