Чоловік вирушив у похід, щоб розвіяти прах батька, але трагічно загинув (фото)

Джеймс Гендрікс займався пішим туризмом і, ймовірно, дезорієнтувався від спеки, зневоднення та високогір'я. Чоловік був досвідченим мандрівником, але його фляга з водою була порожня.

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Тіло 66-річного Джеймса Бернарда Гендрікса з Остіна (штат Техас, США) було знайдено 1 серпня в національному парку Арки (штат Юта), де він планував розвіяти прах свого батька. Про це пише Daily Star.

За словами родичів, чоловік помер від теплового удару під час поїздки, в якій хотів вшанувати свого батька за температури понад 37C. Джеймс займався пішим туризмом і, ймовірно, дезорієнтувався від спеки, зневоднення та високогір'я.

У той час як у США триває рекордне за тривалістю літо, під час подорожі по Заходу в гори Сьєрра-Невада він зупинився в штаті Юта, щоб здійснити піший похід. За словами його братів і сестер, він планував розвіяти прах батька на вершині, розташованій недалеко від Ріно, штат Невада.

Після того як вранці 1 серпня Джеймса оголосили зниклим безвісти, рейнджери виявили його автомобіль на стоянці біля стежки. Родичі розповіли, що його тіло було знайдено приблизно за дві з половиною милі від місця стоянки під час пошуків осторонь стежки.

Джеймс займався пішим туризмом і, ймовірно, дезорієнтувався від спеки, зневоднення і високогір'я Фото: Facebook

За словами сестри Рут Хендрікс Бро, він був досвідченим туристом, але його фляга з водою була порожня. Імовірно, вранці останнього дня, коли його бачили живим, 29 липня, Хендрікс вирушив у тривалий похід, а потім загинув під час другого походу того ж дня. Температура в цьому районі перевищувала 37°C.

Пізніше Рут дізналася, що її брат приймав ліки, які можуть призвести до зневоднення.

"Це був просто жахливий нищівний удар для всіх. Він був квінтесенцією природи, всюди встигав і все робив. Він був таким сильним", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що буддійський монах почав "посміхатися" через 2 місяці після смерті. Луанг Пхор Піан більшу частину свого життя провів як відомий духовний і буддійський гуру. Коли його послідовники витягли тіло з труни в рамках традиційної похоронної церемонії, вони були приголомшені, виявивши, що труп майже не розклався.

Також стало відомо, що британця, який намагається пробігти всю Африку, викрали "канібали". Рассел Кук хоче стати першою людиною, яка пробігла всю довжину цілого континенту. За його словами, на 102 день його забігу він потрапив у кілька небезпечних для життя ситуацій.