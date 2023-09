"Ранить мою душу": жінка розпиляла дорогий матрац, щоб він підійшов до її ліжка (відео)

Жінка вирішила, що замість того, щоб повернути свій дорогий матрац, вона просто виріже його за розміром за допомогою пилки — і тепер стверджує, що у неї є "ідеальне ліжко", на подив інших людей.

Жінка з Великої Британії прийняла рішення незвичайним способом вирішити проблему з матрацом, який не підходив до її ліжка. Замість того, щоб повернути його або замовити новий каркас для ліжка, вона вирішила використати пилку і прилаштувати матрац до ліжка шляхом його вкорочення. Відеозапис цієї процедури вона опублікувала на своєму акаунті в TikTok, що викликало здивування і подив у багатьох користувачів. Про це пише The Mirror.

Багато хто вважає цей вчинок дивним і незвичайним, зазначаючи, що було б простіше повернути матрац або виміряти ліжко перед покупкою. Однак сама жінка стверджує, що тепер її ліжко ідеально підходить під укорочений матрац, і вона задоволена результатом своєї роботи.

Попри різноманітні думки, жінка стверджує, що це було найкраще рішення, яке вона могла ухвалити, і що у неї тепер є "ідеальне" ліжко і вона задоволена результатом своєї роботи. Жінка пояснила, що їй "не потрібне ліжко розміру super king", а на запитання, чому вона просто не замовила нову раму, вона відповіла, що "не хоче спати на підлозі й отримувати запліснявілий матрац".

"Цей варіант ідеальний. У мене нове ліжко", — прокоментувала вона пізніше, після того як армія любителів DIY (do it yourself — "зроби сам") поставила під сумнів хід її думок. Інші задалися питанням, чому вона витратила стільки грошей на матрац, а один з користувачів TikToker запитав: "Це ранить мою душу — матрац за 2 тис. фунтів стерлінгів?".

Деякі користувачі також зізналися, що вчинили подібним чином, вкорочуючи матраци для створення комфортніших умов на своїх меблях.

