Було 8 років: донька відомого співака звинуватила свого батька у зґвалтуванні

Буку Ебі каже, що змушена була лікуватися в психіатричній клініці, оскільки була на межі самогубства.

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26-річна Буку Ебі, донька 57-річного американського співака R. Kelly, який зараз відбуває 30-річний термін за виробництво дитячої порнографії, секс-торгівлю та рекет, розповіла, що була на межі самогубства і кілька тижнів провела в психлікарні, оскільки, за її словами, батько зґвалтував її у 8 років, пише People.

"Тривалий час я перебувала в дуже важкому психологічному стані, і тому опинилася в психіатричній лікарні, психлікарні, як би ви це не називали. У моєму житті був момент, коли я кілька разів намагалася накласти на себе руки", — сказала співачка, уроджена Джоанн Келлі, у новому документальному серіалі "Карма R. Kelly: Подорож дочки".

Дівчина розповіла, що "зламалася" і сказала матері, Андреа Келлі, що з нею не все гаразд, дорогою до школи.

"Того дня вона зателефонувала в лікарню і зрештою зареєструвала мене, а я не пішла геть. Я була там приблизно два із половиною тижні. Я була під дуже суворим наглядом щодо самогубства. А потім протягом двох, трьох місяців після цього я фактично лежала на амбулаторному лікуванні, тож мені доводилося ходити туди щодня", — згадує Ебі.

Андреа, яка була в шлюбі з R. Kelly з 1996 по 2009 рік, побачила порізи на її зап'ясті, коли вони ходили по магазинах:

"Вона просто одразу все кинула і запитала: "Що відбувається? З тобою все гаразд? Вона дуже хвилювалася. І в той момент я зламалася. Мені довелося сказати їй: "Я не думаю, що я в порядку. Я не думаю, що я зможу це зробити. Я не думаю, що я зможу прожити залишок свого життя".

У фільмі Ебі також згадує, як прокинулася серед ночі від того, що батько чіпав її, поки вона прикидалася сплячою.

Буку Ебі зі своїм батьком

Адвокатка музиканта Дженніфер Бонджін спростовує всі звинувачення.

"Його колишня дружина висунула таке саме звинувачення багато років тому, і його розслідував Департамент у справах дітей та сім'ї штату Іллінойс, і воно виявилося необґрунтованим. І "творці фільму", ким би вони не були, не зв'язалися з містером Келлі або його командою, щоб навіть дозволити йому спростувати ці образливі заяви", — заявила вона.

R. Kelly перебував під вартою з 2019 року. Три роки потому Федеральний суд Брукліна засудив його до 30-річного ув'язнення. Право на умовно-дострокове звільнення він отримає у 2045-му.

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