Дочка легендарного рестлера народила двійню (фото)

Молоді батьки, Брук Хоган і Стівен Олексі, кілька днів тримали в секреті появу спадкоємців. Про вагітність дівчини і зовсім ніхто не знав.

Related video

Сина і доньку народила 36-річна американська співачка і телеведуча Брук Гоган, дочка колишнього професійного рестлера Галка Гогана. Радісну новину вона повідомила в Instagram, показавши фото малюків. Діти з'явилися на світ ще 15 січня, але про поповнення в родині молоді батьки не стали розповідати відразу.

На знімках Брук, справжнє ім'я якої Брук Еллен Боллеа, позує біля лікарні, сидячи в кріслі і тримаючи дітей, а також зі своїм чоловіком, зіркою НХЛ Стівеном Олексі, з яким вона таємно вийшла заміж у 2022 році. І Брук, і Стівен були одягнені у фірмові светри з цієї нагоди — з написами "Мама" і "Тато" над фразою: "орієнтовно 2025".

"Так що... просто не з'являлася в соцмережах, готуючи цих двох красунь. Олівер Ендрю Олексі + Моллі Джин Олексі. Наші серця були об'єднані народженням цих двох милих душ, яких ми любимо. Бог милостивий", – підписала фото молода мати.

Дочка спортсмена народила сина Олівера та доньку Моллі Фото: Brooke Oleksy/Instagram

Пара тримала в секреті факт вагітності, чим здивувала своїх численних підписників і друзів.

Брук та її чоловік Стівен Олексі з дітьми Фото: Brooke Oleksy/Instagram

Брук стала знаменитістю в підлітковому віці, коли вона багато знімалася в реаліті-шоу свого батька на VH1 "Хоган знає краще" (Hogan Knows Best) з 2005 по 2007 рік. Уже через рік вона стала ведучою власного спін-офф-шоу Brooke Knows Best, яке йшло з 2008 по 2009 рік.

10 років тому Брук мимоволі стала причиною краху спортивної кар'єри свого батька і його звільнення з World Wrestling Entertainment (WWE). У записах, датованих 2007 роком, які просочилися в ЗМІ 2015-го, Халк принижував темношкірого хлопця Брук словом "н*****". Тоді дівчина публічно захищала Хогана і навіть написала вірш під назвою "Якби ви знали мого батька".

Однак 2023 року вона потрапила в заголовки газет, коли не була присутня на весіллі Галка з його третьою дружиною Sky Daily, яка на 36 років молодша за свого чоловіка.

"Для мого власного шляху до зцілення і щастя я вирішила створити деяку дистанцію між собою і своєю сім'єю та зосередилася на людях і речах, які зцілюють моє серце і відповідають моїм особистим переконанням, цілям і цінностям", – пізніше пояснила Брук.

Крім доньки, у рестлера є син Ніколас. Обох дітей йому народила його перша дружина, манікюрниця Лінда Клерідж. У 2007 році Лінда подала до суду Флориди документи на розлучення. Вона зазначила в численних інтерв'ю, що намагалася врятувати їхній шлюб, що зникав, протягом кількох місяців. Причину розлучення Лінди і Халка не розголошували. За чутками, саме Хоган був ініціатором розриву. У липні 2009 року Халк Хоган і Лінда Болліа офіційно розлучилися після 25 років спільного життя.

Халк Хоган — найвідоміший рестлер. Піку своєї популярності він досяг у середині 1980-х у WWF і другій половині 1990-х у WCW. У 2005 році Хоган був введений до зали слави WWE. Халк є 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі.

Крім спорту, він пробував себе і в кіно. Спортсмен знявся в таких фільмах як Роккі III (камео), "Без правил", "Гремліни 2", "Коммандо з передмість", "Містер Няня" та інших. Також він з'являвся в серіалах "Рятувальники Малібу" і "Команда "А"", а 1994 року створив власне шоу "Грім у раю". Увійшовши у смак, він знявся в "Нападі на острів Диявола", "Горе смерті" і взяв участь у серіалі "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи" та низці інших проєктів. Часто в кіно він грав самого себе. Його відмітними особливостями стали високий зріст, бандана і рівно підстрижені вуса.

Хоган Халк грав не тільки серйозних хлопців

Раніше Фокус писав, що Халк Хоган виступив на підтримку Дональда Трампа.