Дочь легендарного рестлера родила двойню (фото)

Молодые родители, Брук Хоган и Стивен Олекси, несколько дней держали в секрете появление наследников. О беременности девушки и вовсе никто не знал.

Сына и дочь родила 36-летняя американская певица и телеведущая Брук Хоган, дочь бывшего профессионального рестлера Халка Хогана. Радостную новость она сообщила в Instagram, показав фото малышей. Дети появились на свет еще 15 января, но о пополнении в семье молодые родители не стали рассказывать сразу.

На снимках Брук, настоящее имя которой Брук Эллен Боллеа, позирует возле больницы, сидя в кресле и держа детей, а также со своим мужем, звездой НХЛ Стивеном Олекси, за которого она тайно вышла замуж в 2022 году. И Брук, и Стивен были одеты в фирменные свитера по этому случаю – с надписями "Мама" и "Папа" над фразой: "ориентировочно 2025".

"Так что… просто не появлялась в соцсетях, готовя этих двух милашек. Оливер Эндрю Олекси + Молли Джин Олекси. Наши сердца были объединены рождением этих двух милых душ, которых мы любим. Бог милостив", – подписала фото молодая мать.

Дочь спортсмена родила сына Оливера и дочь Молли Фото: Brooke Oleksy/Instagram

Пара держала в секрете факт беременности, чем удивила своих многочисленных подписчиков и друзей.

Брук и ее муж Стивен Олекси с детьми Фото: Brooke Oleksy/Instagram

Брук стала знаменитостью в подростковом возрасте, когда она много снималась в реалити-шоу своего отца на VH1 "Хоган знает лучше" (Hogan Knows Best) с 2005 по 2007 год. Уже через год она стала ведущей собственного спин-офф-шоу Brooke Knows Best, которое шло с 2008 по 2009 год.

10 лет назад Брук невольно стала причиной краха спортивной карьеры своего отца и его увольнения из World Wrestling Entertainment (WWE). В записях, датируемых 2007 годом, которые просочились в СМИ в 2015-м, Халк унижал темнокожего парня Брук словом "н*****". Тогда девушка публично защищала Хогана и даже написала стихотворение под названием "Если бы вы знали моего отца".

Однако в 2023 году она попала в заголовки газет, когда не присутствовала на свадьбе Халка с его третьей женой Sky Daily, которая на 36 лет моложе своего мужа.

"Для моего собственного пути к исцелению и счастью я решила создать некоторую дистанцию ​​между собой и своей семьей и сосредоточилась на людях и вещах, которые исцеляют мое сердце и соответствуют моим личным убеждениям, целям и ценностям", – позже объяснила Брук.

Кроме дочери, у рестлера есть сын Николас. Обоих детей ему родила его первая жена, маникюрщица Линда Клэридж. В 2007 году Линда подала в суд Флориды документы на развод. Она отметила в многочисленных интервью, что пыталась спасти их гибнущий брак в течение нескольких месяцев. Причина развода Линды и Халка не разглашалась. По слухам, именно Хоган был инициатором разрыва. В июле 2009 года Халк Хоган и Линда Боллиа официально развелись после 25 лет совместной жизни.

Халк Хоган – известнейший рестлер. Пика своей популярности он достиг в середине 1980-х в WWF и второй половине 1990-х в WCW. В 2005 году Хоган был введен в зал славы WWE. Халк является 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе.

Кроме спорта, он пробовал себя и в кино. Спортсмен снялся в таких фильмах как Рокки III (камео), "Без правил", "Гремлины 2", "Коммандо из пригородов", "Мистер Няня" и других. Также он появлялся в сериалах "Спасатели Малибу" и "Команда "А"", а в 1994 году создал собственное шоу "Гром в раю". Войдя во вкус, он снялся в "Нападении на остров Дьявола", "Горе смерти" и принял участие в сериале "Крутый Уокер: Правосудие по-техаски" и ряде других проектов. Часто в кино он играл самого себя. Его отличительными особенностями стали высокий рост, бандана и ровно подстриженные усы.

Хоган Халк играл не только серьезных парней

