Сини Пі Дідді відвідали Каньє Веста

Джастін і Крістіан, сини Шона Комбса, виносили з готелю, де живе Каньє, пакети з одягом, подарованим репером.

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Сини Шона Комбса, він же Puff Daddy, Джастін і Крістіан Комбс, відвідали скандального репера Каньє Веста після того, як той заступився за їхнього батька і закликав звільнити його з в'язниці, пише Daily Mail.

Комбс, як відомо, з 17 вересня минулого року перебуває в ув'язненні в бруклінській в'язниці в очікуванні суду. Його звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та проституції. Сам музичний магнат усі звинувачення заперечує. Тричі йому відмовили у звільненні під заставу.

31-річний Джастін і 26-річний Крістіан були сфотографовані прибуваючими в готель Веста перед тим, як винести посилки з одягом, подаровані репером. Минулого тижня Каньє запустив у продаж футболки в колаборації з Шоном, на яких було написано ім'я Шон Джон. За його словами, 50% прибутку від продажу він віддасть Puff Daddy, а угоду про співпрацю вони нібито уклали ще до того, як Комбса заарештували.

Пізніше Вест у низці своїх неоднозначних твітів заявив, що Пафф — набагато кращий батько, ніж він, і додав, що хотів би, щоб у нього були такі ж стосунки з батьком, як у Паффа з його дітьми.

Батько сімох дітей, Дідді має сина Крістіана і 18-річних доньок-близнючок Д'Лілу і Джессі Комбс від його покійної колишньої партнерки Кім Портер. Він також усиновив сина Кім. Крім того, він є батьком сина Джастіна від модельєрки Міси Гілтон, 18-річної доньки Чен від бізнесвумен Сари Чепмен і дворічної доньки Лав від моделі Дани Тран.

У Веста четверо дітей від його колишньої дружини Кім Кардаш'ян — дочки Норт (11 років) і Чикаго (7 років), а також сини Сейнт (9 років) і Псалм (5 років).

Підтримка Вестом Комбса стала для багатьох шоком, з огляду на тяжкість звинувачень проти нього і кількості позовів. Цей вчинок став для Каньє черговим серед усього, що він накоїв буквально за останні кілька тижнів, враховуючи скандальну витівку з оголенням дружини на "Греммі 2025" і рекламу футболок зі свастикою на Супербоулі 2025.

Він також встиг зізнатися в любові до Гітлера і заявив, що він — нацист.

Раніше Фокус писав, що репер видалив свій акаунт на Х, а Ілон Маск підтвердив деактивацію його сторінки.