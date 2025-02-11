Сыновья Пи Дидди навестили Канье Уэста

Джастин и Кристиан, сыновья Шона Комбса, выносили из отеля, где живет Канье, пакеты с одеждой, подаренной рэпером.

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Сыновья Шона Комбса, он же Puff Daddy, Джастин и Кристиан Комбс, навестили скандального рэпера Канье Уэста после того, как тот заступился за их отца и призвал освободить его из тюрьмы, пишет Daily Mail.

Комбс, как известно, с 17 сентября прошлого года находится в заключении в бруклинской тюрьме в ожидании суда. Его обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и проституции. Сам музыкальный магнат все обвинения отрицает. Трижды ему отказали в освобождении под залог.

31-летний Джастин и 26-летний Кристиан были сфотографированы прибывающими в отель Уэста перед тем, как вынести посылки с одеждой, подаренные рэпером. На прошлой неделе Канье запустил в продажу футболки в коллаборации с Шоном, на которых было написано имя Шон Джон. По его словам, 50% прибыли от продажи он отдаст Puff Daddy, а соглашение о сотрудничестве они якобы заключили еще до того, как Комбса арестовали.

Позже Уэст в череде своих неоднозначных твитов заявил, что Пафф – намного лучший отец, чем он, и добавил, что хотел бы, чтобы у него были такие же отношения с отцом, как у Паффа с его детьми.

Отец семерых детей, Дидди имеет сына Кристиана и 18-летних дочерей-близнецов Д'Лилу и Джесси Комбс от его покойной бывшей партнерши Ким Портер. Он также усыновил сына Ким. Кроме того, он является отцом сына Джастина от модельера Мисы Хилтон, 18-летней дочери Чен от бизнесвумен Сары Чепмен и двухлетней дочери Лав от модели Даны Тран.

У Уэста четверо детей от его бывшей жены Ким Кардашьян — дочери Норт (11 лет) и Чикаго (7 лет), а также сыновья Сэйнт (9 лет) и Псалм (5 лет).

Поддержка Уэстом Комбса стала для многих шоком, учитывая тяжесть обвинений против него и количества исков. Этот поступок стал для Канье очередным среди всего, что он натворил буквально за последние пару недель, учитывая скандальную выходку с обнажением жены на "Грэмми 2025" и рекламу футболок со свастикой на Супербоуле 2025.

Он также успел признаться в любви к Гитлеру и заявил, что он – нацист.

Ранее Фокус писал, что рэпер удалил свой аккаунт на Х, а Илон Маск подтвердил деактивацию его страницы.