Схуднути за 7 днів до весілля. Як скинути вагу без дієт та стресу

Скориставшись цими простими рекомендаціями, ви легко скинете кілька зайвих кг і будете просто чарівною в образі нареченої.

Весілля – дуже важлива подія у житті кожної дівчини, тому хочеться у цей день ідеальною. Схуднути за тиждень до весілля цілком реально і це можна зробити без голодувань і зайвого стресу. Про це пише Eat This, Not That.

Гарною новиною є те, що швидко та безпечно схуднути перед весіллям можна навіть у обмежені терміни. "Зазвичай втрата ваги становить до 1 кг на тиждень. Працюючи над зниженням ваги протягом місяця-півтора, ви можете скинути понад 5 кг", — каже Жанетт Кімзал, RDN, NLC, Root Nutrition & Education. "Схуднення не повинно бути складним, якщо ви зосереджені на своїх цілях".

Ніколь Свінгл, доктор медичних наук , розділяє цю думку, кажучи: "Незважаючи на те, що ви можете перебувати в стресі через майбутнє весілля, ви зможете схуднути, навіть якщо до дня одруження залишився місяць".

Перед вами прості рекомендації, які допоможуть вам скинути 5 кг зайвої ваги і навіть більше, перед тим як ви одягнете весільну сукню і скажете заповітне "Так".

Їжте більше овочів

Час з'їсти веселку! Одна з головних стратегій "схуднення в обмежені терміни полягає в тому, щоб збільшити споживання овочів та отримати більше клітковини, яка допоможе довше зберігати почуття ситості й позитивно вплине на здоров'я вашого кишечника", — говорить Свінгл. "Коли ви почуваєтеся ситим, ви рідше їсте".

Кімзал погоджується. "Додавання хоча б однієї порції овочів до кожного прийому їжі допоможе збільшити споживання клітковини та поживних речовин", — каже вона, підкреслюючи, що це також може допомогти у схудненні.

Відмовтеся від відвідування ресторанів

Свінгл розповідає, що один із простих способів схуднути перед весіллям — це перестати їсти в ресторанах за 30 днів до весілля. "Це надзвичайно ефективно для схуднення, оскільки харчування поза домом додає величезну кількість калорій і натрію в раціон, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте", — каже вона. "Зменшуючи частоту прийомів їжі поза домом, ви зменшуєте кількість солі і калорій, таким чином залишаєтеся в дефіциті калорій і допомагаєте вазі рухатися вниз".

Робіть акцент на білок

"Один зі способів схуднути — переглянути свій раціон і подивитись, скільки білка ви споживаєте", — говорить Кімзал, відзначаючи, що ви повинні слідкувати, щоб у кожному прийомі їжі була порція нежирного білка.

Припиніть пити газовану воду

Це не тільки вкрай шкідливо для вашого здоров'я вцілому, а й шкодить вашій талії. "Відмова від газованих та інших солодких напоїв може допомогти вам схуднути", — каже Кімзал.

Разом зі звичайними газованими напоями відмовтеся від дієтичних газованих напоїв. "Багато людей звертаються до дієтичних газованих напоїв для схуднення, але це може мати протилежний ефект", — говорить сертифікований експерт із ожиріння Сільвія Гонсан-Боллі.

Їжте свідомо

"Оцінка голоду за шкалою від 1 до 10 перед їжею може допомогти схуднути, тому що це змусить вас зупинитися і подумати, чи це дійсно голод, чи вам просто нудно", — радить Свінгл. "Це сприяє зниженню ваги за рахунок зменшення кількості та частоти прийомів їжі". Поки ви їсте, повільно жуйте, спостерігайте за своїми внутрішніми відчуттями, не відволікаючись на гаджети.

Пам'ятайте, перспектива – це ключ. "Не дозволяйте схудненню стати вашою кінцевою метою. Зосередьтеся на тому, як ви почуватиметеся. Чи відчуваєте ви себе енергійнішою, коли прокидаєтеся? Це найважливіше", — каже Кімзал. У день весілля відчувати себе енергійною і щасливою набагато важливіше, ніж втиснутися у весільну сукню розміру XS.

