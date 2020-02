Равнение на Трампа: Косюк может стать ведущим адаптации американского реалити-шоу "Ученик", – СМИ

Участники программы будут соревноваться за работу в МХП

Основатель и владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк может стать ведущим украинской адаптации американского реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice) на телеканале ICTV.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на Телекритику. Отметим что на данный момент новость на сайте Телекритики уже удалена.

Известно, что в течение 2004-2017 годов реалити-шоу The Apprentice транслировалось на американском телеканале NBC, ведущим которого был нынешний президент США Дональд Трамп. По сюжету оригинальной программы 12 участников 13 недель соревновались за право работы в Trump Organization. Победители получали место топ-менеджера в организации с годовым окладом $250 000. Тех же, кто не выдержал испытаний, Трамп провожал фразой "You are fired!" ("Вы уволены!")

По данным издания, Косюк возьмет на себя все затраты на производство передачи. Производить программу планирует компания Osnova film. В украинском варианте программы ее участники будут соревноваться за работу в МХП.

В самом агрохолдинге МХП пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Компания МХП стремится быть максимально открытой для общества и ежегодно осваивает новые современные каналы коммуникаций. 2020-й не является исключением, и мы рассматриваем возможность реализации нескольких нестандартных медийных проектов, направленных на информирование общественности о принципах прозрачности ведения бизнеса, которые исповедует наша компания. О решении по внедрению того или иного проекта в первую очередь будут проинформированы СМИ", – сообщили в пресс-службе МХП.

На ICTV, в свою очередь, сообщили, что на осень пока новых проектов не ожидается.

