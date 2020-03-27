В Украине за двое суток вдвое выросло количество больных коронавирусом
2020-03-27 10:13:00
Четыре человека выздоровели
По состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздава Украины.
Случаи обнаружены в 17 областях и городе Киеве:
- Винницкая обл. – 5 случаев;
- Волынская обл. – 2 случая;
- Днепропетровская обл. – 3 случая;
- Донецкая обл. – 2 случая;
- Запорожская обл. – 8 случаев;
- Закарпатская обл. – 1 случай;
- Житомирская обл. – 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская обл. – 24 (2 летальных) случая;
- г. Киев – 47 случаев;
- Киевская обл. – 32 случая;
- Львовская обл. – 3 случая;
- Луганская обл. –1 случай;
- Одесская обл. – 4 случая;
- Ровенская обл. – 9 случаев;
- Тернопольская обл. – 25 случаев (1 летальный)
- Херсонская обл. – 1 случай;
- Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская обл. – 2 случая.
Четыре человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Больше всего случаев было установлено среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%. 37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.
Напомним, 25 марта в Украине было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVD-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.
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