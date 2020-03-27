В Украине больше всего болеют коронавирусом люди от 30 до 49 лет, – МОЗ

В Минздраве считают, что люди старшей возрастной группы придерживаются советов о самоизоляции

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге рассказал о возрастной разбивке больных COVID-19 в Украине.

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет", – сообщил он.

Возраст заболевших по возрастным категориям:

до 18 - 9%

18-29 - 17%

30-49 - 38%

50-65 - 30%

65+ - 6%

По его словам, эта статистика говорит о том, что люди старшей возрастной группы придерживаются советов о самоизоляции.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", – сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в 17 областях и городе Киеве. По официальным данным, четыре человека выздоровели, пять - скончались.

Как ранее сообщал Фокус: