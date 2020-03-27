В Украине больше всего болеют коронавирусом люди от 30 до 49 лет, – МОЗ
2020-03-27 10:41:00
В Минздраве считают, что люди старшей возрастной группы придерживаются советов о самоизоляции
Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге рассказал о возрастной разбивке больных COVID-19 в Украине.
"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет", – сообщил он.
Возраст заболевших по возрастным категориям:
- до 18 - 9%
- 18-29 - 17%
- 30-49 - 38%
- 50-65 - 30%
- 65+ - 6%
По его словам, эта статистика говорит о том, что люди старшей возрастной группы придерживаются советов о самоизоляции.
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", – сказал он.
Напомним, по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в 17 областях и городе Киеве. По официальным данным, четыре человека выздоровели, пять - скончались.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.