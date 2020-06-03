Украина передаст Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ для расшифровки, – МИД
На сегодня у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного компанией Boeing
Как только Украина получит "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ от Ирана, они будут направлены для расшифровки во Францию. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.
По его словам, на сегодня у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного компанией Boeing, чтобы расшифровать самописцы.
"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию через Украину", – сказал Енин.
Он добавил, что в настоящее время МИД Украины договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев. По его словам, посол Ирана в Украине Манучехр Моради четко заявил, что информация о том, что Иран собирается передать бортовые самописцы самолета МАУ Франции, не соответствует официальной позиции правительства страны.
"Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана с передачи черных ящиков для расшифровки через якобы "затягивание украинской стороны" не отвечают официальной позиции Ирана", – написал Енин в Facebook.
Ранее государственное информагентство Ирана ISNA обнародовало информацию о намерениях Ирана передать "черные ящики" самолета МАУ Франции. После этого, МИД Украины вызвал для беседы посла Исламской республики Иран Манучехра Моради.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Компания "Международные авиалинии Украины" приступила к выплатам компенсации родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета.