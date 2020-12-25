"Квартал 95" высмеял протесты ФОПов под стенами дворца "Украина" (видео)

В сюжете намекнули на то, что акция была проплаченной

Артисты "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару в эфире "Чисто NEWS" прокомментировали акцию участников протеста под названием SaveФОП под стенами Национального дворца искусств "Украина", где проходил концерт "Вечернего квартала".

Отрывок программы опубликовали ряд телеграмм-каналов, в том числе и "Украина Сейчас".

"22 декабря во время съемок концерта Новогоднего квартала под зданием дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и за его стенами… Скажу откровенно: из-за того, что, по закону, зрительный зал был заполнен лишь наполовину, это – первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице оказалось больше, чем в зале", – сообщил Казанин.

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"Не совсем понятно недовольство протестующих. Пикеты ФОПов продолжаются уже несколько дней. И некоторые уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский", – добавила Сопонару.

Напомним, что сотни предпринимателей из разных уголков Украины собрались под стенами здания на Большой Васильковской в день концерта. Организаторы акции включили песню из "Вечернего квартала" о трудной жизни людей в Украине, которую раньше пел сам Зеленский. До избрания президентом государства он был художественным руководителем проекта.

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Изначально представители малого и среднего бизнеса требовали принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов. Также они выступали против альтернативных законопроектов №4313-д Даниила Гетманцева и №4439 Владимира Зеленского, в котором речь идет об годовой отсрочке введения кассовых аппаратов. 1 декабря в правительственном квартале Киева предприниматели заблокировали выходы из Верховной Рады. Полиция попыталась освободить проход для депутатов, в результате чего произошли стычки с правоохранителями.

[ + – ] Участники акции протеста пытались штурмовать Верховную Раду Фото: Новини України 24

Акцию ФОПов уже назвали "налоговым майданом", который продлится до тех пор, пока все требования не будут выполнены.

В итоге парламент проголосовал за доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО и программных РРО) для физических лиц-предпринимателей. В соответствии с документом, фискализация откладывается до 1 января 2022 года.

Но этот перенос не распространяется на предпринимателей, работающих в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения. Для них срок остается прежним – 1 января 2021 года.

Чтобы немного успокоить людей, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге пообещал физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОПам), пострадавшим от карантина, однократные выплаты в размере 8 тысяч гривен. Уже с 10 декабря поданный главой государства Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина. вступил в силу.