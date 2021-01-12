Сообщения о демонтаже главной елки страны оказались вымыслом

Скандальную шляпу все же перенесут.

Информация о демонтаже главной елки страны на Софийской площади оказалась ложной. Об этом сообщает Сегодня.

Ранее СМИ сообщили, что елку на Софийской площади в Киеве начали демонтировать 11 января.

Организаторы новогоднего праздника в центре столицы сообщили, что слухи о демонтаже елки не соответствуют действительности.

"Она будет сиять новогодними огнями до 14 января включительно. К нам постоянно приходит полиция с жалобами, что елка собирает много людей. Поэтому мы ограничили к ней подход. Мы уже отключили все фотозоны и карусели. Они не работают. А елка будет оставаться на площади до старого Нового года — это нормально. После этого начнется ее демонтаж", — сообщили организаторы.

Скандальная шляпа пока что на Софийской площади, но ее заберут представители Kyiv School of Economics. Шляпа три месяца будет украшать дом №3 на улице Николая Шпакa. А переедет шляпа по новому адресу 15 января — во Всемирный дом шляп.

Ранее в КГГА анонсировали, что из-за локдауна (с 8 по 24 января) закроют новогодние локации. Также должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, аттракционов и катков.

Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в 2020 году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.

А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Директор компании FolkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.