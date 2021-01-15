В ОП заверили: Госрегулирование цен на газ - временная мера

У Зеленского сообщили, что госрегулирование цен – наиболее эффективное в условиях злоупотреблений поставщиков газа.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко сообщила, что внедрение государственного регулирования цен на газ для населения до 6,99 грн на период карантина — это крайне необходимая временная мера. Об этом Свириденко написала на своей странице в Facebook.

"Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения — это крайне необходимая временная мера, и она является наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа. Мы не возвращаемся к государственному регулированию цен на природный газ и я подчеркиваю, что принятое решение является временным и вызвано лишь критической ситуацией, нам нужно защитить украинцев, особенно в те дни, когда температурные режимы будут падать", — сказала она.

Свириденко сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и кабмин имеют политическую волю для продолжения реформ.

"Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке. Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня", — сообщила заместитель Ермака.

Отметим, с начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кабмин планирует ввести госрегулирование цены на газ до стоимости 6,99 грн за кубометр. По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями. А и.о. главы Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение экспорта газа "частными независимыми компаниями из России".

Премьер-министр заявлял, что в январе цены на газ не подешевеют, так как "поставщики газа уже потратились".

В МВФ выразили обеспокоенность на желание Кабмином ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, было четкое обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.