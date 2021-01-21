Под Черниговом мужчину задержали за порнофильмы с участием жены

По версии полиции, житель одного из сел снимал порноролики со своей женой, а затем "сливал" их в социальные сети. За это ему грозит 3-7 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции Черниговской области задержали жителя одного из сел, которому инкриминируют изготовление и распространение фото- и видеоматериалов порнографического характера. Об этом в среду, 21 января, сообщили в ГУ Нацполиции региона.

По версии правоохранителей, 42 летний мужчина снимал на мобильный телефон половые акты со своей женой, после чего распространял снятые ролики в соцсетях. Также он находил для дальнейшего распространения в соцсетях фотографии и видео, изображающие половые акты детей.

Мобильные телефоны и ноутбук, найденные в его доме во время обысков, отправлены на экспертизу.

В отношении мужчины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, во Львове преподаватель разработал для студентов тесты, в которых показывали порно.

В Киеве ранее силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.

Также в столице разоблачали порностудию, где зарабатывали 5$ в минуту за трансляции