Під Черніговом чоловіка затримали за порнофільми за участю дружини

За версією поліції, житель одного із сіл знімав порноролики зі своєю дружиною, а потім "зливав" їх у соціальні мережі. За це йому загрожує 3-7 років в'язниці.

Співробітники поліції Чернігівської області затримали жителя одного із сіл, якому інкримінують виготовлення і поширення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Про це в середу, 21 січня, повідомили в ГУ Нацполіції регіону.

За версією правоохоронців, 42-річний чоловік знімав на мобільний телефон статеві акти зі своєю дружиною, після чого поширював зняті ролики в соцмережах. Також він знаходив для подальшого поширення в соціальних мережах фотографії та відео, що зображують статеві акти дітей.

Мобільні телефони та ноутбук, знайдені в його будинку під час обшуків, відправлені на експертизу.

Стосовно чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів). Санкція статті передбачає від трьох до семи років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, у Львові викладач розробив для студентів тести, у яких показували порно.

У Києві раніше силовики виявили та ліквідували віртуальну порностудію, у якій знімали еротичне відео за участю дівчат і транслювали його в Інтернеті.

Також у столиці викрили порностудію, де заробляли 5 $ за хвилину на трансляції