Пожар в Харькове: стало известно о состоянии пострадавших

Один из пострадавших в результате трагедии находится в тяжелом состоянии.

Стало известно состояние пострадавших в пожаре в Харькове. Один находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо — в удовлетворительном. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, передает Укринформ.

Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

"Это мужчина после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжелое. Но мужчина в сознании, общается с врачами. Медики делают все необходимое", — сказано в сообщении.

Один из пострадавших, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, сегодня будет переведен в хоспис.

"Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое учреждение", — сообщили медики.

Трех спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным.

"Люди обеспечены всем необходимым", — сказано в сообщении.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.

Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове.