Пожежа в Харкові: стало відомо про стан постраждалих

Один з потерпілих унаслідок трагедії знаходиться у важкому стані.

Стало відомо про стан постраждалих у пожежі в Харкові. Один знаходиться в стабільно важкому стані, ще четверо — у задовільному. Про це повідомила прес-служба Харківської міськради, передає Укрінформ.

Один потерпілий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

"Це чоловік після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла. Стан — стабільно важкий. Але чоловік у свідомості, спілкується з лікарями. Медики роблять все необхідне", — йдеться в повідомленні.

Одного з потерпілих, який був доставлений в токсикологічне відділення другої лікарні, сьогодні переведуть в госпіс.

"Загроза отруєння газом знята, усіх заходів вжито, триває оформлення документів для передення в іншу установу", — повідомили медики.

Трьох врятованих, яких з пожежі спрямували в госпіс 17-ї міської лікарні, медики назвали задовільним.

"Люди забезпечені всім необхідним", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а главі МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за цією НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під варту.

Під час розглядів зʼясувалося, що цей будинок для людей літнього віку функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ почало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме біля газового лічильника.

Під час позачергового засідання Кабміну було ухвалене рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.

Слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.