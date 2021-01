Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Новый мир. Новый сезон. Новый формат

Ukrainian Fashion Week – первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам Недель prêt-a-porter. Ukrainian Fashion Week проходит дважды в год, собирает более 50 дизайнерских брендов каждый сезон, аккредитовывает около 200 украинских и международных медиа и объединяет более 2 000 000 поклонников украинской моды по всему миру.

Новый мир

Впервые за 23 года своего существования Ukrainian Fashion Week приглашает всех стать частью нового цифрового опыта сезона No Season 2021, который пройдет с 5 по 8 февраля онлайн. Теперь каждый может стать свидетелем нового этапа истории украинской fashion-индустрии – благодаря phygital-формату события и онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO.

«С 1997 года оргкомитет Ukrainian Fashion Week системно и упорно работает на развитие украинской fashion-индустрии. Это поражает и вдохновляет! А 48-й сезон вообще будет особенным, ведь расширит рамки проекта на весь мир! И мы рады стать частью такого важного для украинской моды процесса. Благодаря мощностям MEGOGO каждый желающий из любого уголка планеты сможет присоединиться к просмотру, увидеть показы в высоком качестве и оценить профессиональный уровень коллекций. Событие будет доступно зрителям вживую и в записи», – рассказывает Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

Новый сезон

Сегодня и всегда Ukrainian Fashion Week готов поддержать украинских дизайнеров и продолжает представлять коллекции в рамках концепции внесезонности – No Season 2021.

Создав для дизайнеров полностью оборудованное для съемок пространство и обеспечив возможность представить видео/диджитал-презентации дизайнеров, которые были подготовлены брендами для Недели моды, мы представляем 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.

Студия Buro Creative Lab взяла на себя креативную разработку визуального имиджа трансляции «цифрового» UFW: «Размышляя на заданную тему, в поисках вдохновения, мы подумали о концепции «киберпанк как визуальная репрезентация мета-модерна», как поиск обманчивых горизонтов будущего.

В основе нашего видения лежит представление об эволюции фешн-дизайна в цифровом формате. Это – новый язык восприятия дизайна, он неизбежно накладывает на базовое содержание новые смыслы, оттенки и трактовки.

Нам интересно найти решение «оцифровки» аналоговой красоты современного украинского дизайна. Мы относимся к этой работе как к поиску наиболее гармоничных визуальных решений, отвечающих характерам украинских фешн-брендов».

Новый формат

В рамках проекта BE SUSTAINABLE! Fashion Summit будет представлен новый формат проведения fashion-шоу. Команды Саммита, FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly создают уникальное AR fashion-шоу для устойчивого украинского бренда СHERESHNIVSKA.

«На показе впервые в Украине будет продемонстрирован потенциал digital-декораций для демонстрации fashion-ивентов. Это тот случай, когда использование технологии будет не просто имиджевым, а позволит оптимизировать затраты на оформление сцены без потерь в зрелищности», – прокомментировал Дмитрий Корнилов, CEO студии по разработке Instagram-фильтров FFFACE.me.

Креативную идею ресайклинга униформы крупных компаний, как один из подходов в решении этой глобальной проблемы, предложили DHL Express Украина в коллаборации с дизайнером бренда POSTUSHNA Юлией Постушной. В рамках UFW будет представлена специальная капсула, которую дизайнер разработала на основе формы DHL, бывшей в употреблении. Этот пример может стать решением для переосмысления рабочей одежды, а также толчком к коллаборациям креативного сектора и промышленности.

7 февраля 2021 года, во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-формате третий раз состоится BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – самое масштабное профессиональное международное событие, направленное на повышение уровня экспертизы в сфере устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в области дизайна и производства одежды.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходит при поддержке Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США – «Культура и программы для молодежи» 2020-2021.

Тема третьего Саммита – Digital Innovations and Sustainability.

Просмотр BE SUSTAINABLE! Fashion Summit является бесплатным. Для регистрации на мероприятие, пожалуйста, заполните форму по ссылке.

Платформа New Generation of Fashion – неотъемлемая составляющая Ukrainian Fashion Week – убедительно демонстрирует, что реальная поддержка способствует развитию определенного сегмента отрасли. В сложные времена всемирного кризиса, вызванного пандемией Covid-19, именно молодые дизайнеры нуждаются в наибольшей поддержке.

Отдельный день Ukrainian Fashion Week No Season 2021, как и всегда, посвящен платформе New Generation of Fashion, в рамках которой будут представлены молодые дизайнеры-участники менторской программы от UFW, Graduate Show украинских частных fashion-школ и новые имена.

Следите за новым сезоном Ukrainian Fashion Week в phygital-формате и становитесь свидетелями истории украинской fashion-индустрии вместе с нами.

Просмотр события на MEGOGO будет бесплатным даже для незарегистрированных пользователей. Доступ из любого уголка мира. Трансляция будет доступна в разделе «Шоу». Все желающие смогут просматривать событие с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее. Кроме того, для удобства пользователей трансляция также будет осуществляться на молодежном канале MEGOGO LIVE.

