Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Новий світ. Новий сезон. Новий формат

Ukrainian Fashion Week – це перший Тиждень моди у Центральній Європі, створений за світовими стандартами показів prêt-a-porter. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік, збирає понад 50 дизайнерських брендів щосезону, акредитовує близько 200 українських та міжнародних медіа та об’єднує понад 2 000 000 шанувальників української моди по всьому світу.

Новий світ

Вперше за 23 роки свого існування Ukrainian Fashion Week запрошує всіх відчути себе частиною нового цифрового досвіду сезону No Season 2021, який триватиме з 5 по 8 лютого онлайн. Тепер кожен може стати свідком історії української fashion-індустрії – завдяки phygital-формату події та онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO.

«Із 1997 року оргкомітет Ukrainian Fashion Week системно і наполегливо працює задля розвитку української fashion-індустрії. Це вражає і надихає! А 48-й сезон взагалі буде особливим, адже розширить межі проєкту на цілий світ! І ми раді стати частиною такого важливого для української моди процесу. Завдяки потужностям MEGOGO кожен охочий із будь-якого куточка планети зможе приєднатися до перегляду, побачити покази у високій якості та оцінити професійний рівень колекцій. Подія буде доступна глядачам наживо та в записі», – розповідає Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.

Новий сезон

Сьогодні і завжди Ukrainian Fashion Week готовий підтримати українських дизайнерів та продовжує представляти колекції у рамках концепції позасезонності – No Season 2021.

Створивши для дизайнерів повністю обладнаний для зйомок простір та забезпечивши можливість представити відео/діджитал-презентації дизайнерів, що були підготовлені брендами для Тижня моди, ми презентуємо 28 унікальних шоу від українських та міжнародних дизайнерів.

Студія Buro Creative Lab взяла на себе креативну розробку візуального іміджу трансляції «цифрового» UFW: «Розмірковуючи на задану тему, у пошуках натхнення, ми подумали про концепцію «кіберпанк як візуальна репрезентація мета-модерну», як пошуки оманливих горизонтів майбутнього.

В основі нашого бачення лежить уявлення про еволюцію фешн-дизайну в цифровому форматі. Це – нова мова сприйняття дизайну, вона неминуче накладає на базовий зміст новітні смисли, відтінки і трактування.

Нам цікаво знайти рішення «оцифровки» аналогової краси сучасного українського дизайну. Ми ставимося до цієї роботи як до пошуку найбільш гармонійних візуальних рішень, що відповідають характерам українських фешн-брендів».

Ukrainian Fas

Новий формат

Під час Ukrainian Fashion Week у межах проєкту BE SUSTAINABLE! Fashion Summit буде презентовано новий формат проведення fashion-шоу. Команди Саміту, FFFACE.me та сет-дизайнерка Love Curly створюють унікальне AR fashion-шоу для сталого українського бренду СHERESHNIVSKA.

«На показі вперше в Україні буде продемонстрована міць digital-декорацій для демонстрації fashion-івентів. Це той випадок, коли використання технології буде не просто іміджевим, а дасть змогу оптимізувати витрати на оформлення сцени без втрат у видовищності», – прокоментував Дмитро Корнілов, CEO студії з розробки Instagram-фільтрів FFFACE.me.

Креативну ідею ресайклінгу уніформи великих компаній, як один із підходів у вирішенні цієї глобальної проблеми, запропонували DHL Express Україна у колаборації з дизайнеркою бренду POSTUSHNA Юлією Постушною. У рамках UFW буде презентовано спеціальну капсулу, яку дизайнерка розробила на основі форми DHL, що була у використанні. Цей приклад може стати рішенням для переосмислення вживаного робочого одягу, а також поштовхом до колаборацій креативного сектора і промисловості.

7 лютого 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-форматі втретє відбудеться BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – наймасштабніша професійна міжнародна подія, спрямована на підвищення рівня експертизи у напрямку сталого розвитку українських професіоналів, які працюють у сфері дизайну та виробництва одягу.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходить за підтримки Програми малих ґрантів публічної дипломатії уряду США – «Культура та програми для молоді» 2020-2021.

Тема третього Саміту – Digital Innovations and Sustainability.

Перегляд BE SUSTAINABLE! Fashion Summit є безкоштовним. Для реєстрації на захід, будь ласка, заповніть форму за посиланням.

Платформа New Generation of Fashion – невід’ємна складова Ukrainian Fashion Week – переконливо демонструє, що реальна підтримка сприяє розвитку певного сегмента галузі. А у складні часи саме молоді дизайнери потребують найбільшої підтримки.

Окремий день Ukrainian Fashion Week No Season 2021, як і завжди, присвячений платформі New Generation of Fashion, у межах якої будуть представлені молоді дизайнери-учасники менторської програми від UFW, Graduate Show українських приватних fashion-шкіл та нові імена.

Стежте за новим сезоном Ukrainian Fashion Week у phygital-форматі та ставайте свідками історії української fashion-індустрії разом із нами!

Перегляд події на MEGOGO буде безкоштовним навіть для незареєстрованих користувачів. Доступ із будь-якого куточка світу. Трансляція буде доступна у розділі «Шоу». Усі охочі зможуть переглядати подію з будь-якого пристрою, який підтримує медіасервіс: Smart TV, комп’ютери, смартфони та інше. Окрім того, для зручності користувачів трансляція також відбуватиметься на молодіжному каналі MEGOGO LIVE.

#Партнери UFW No Season 2021

BMW − офіційний автомобіль Ukrainian Fashion Week

GILDEHAUS − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

MEGOGO − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

IQOS − офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

DHL Express Україна − офіційний партнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

RIVIERA HOUSE − офіційний готель Ukrainian Fashion Week

ABSOLUT yachts in Ukraine – офіційний партнер Ukrainian Fashion Week

Nova Poshta Global – логістичний партнер Ukrainian Fashion Week

Latinium – партнер Ukrainian Fashion Week

LoraShen – партнер Ukrainian Fashion Week

HEALTH&FOOD Kyiv – партнер Ukrainian Fashion Week

Zinteco – технічний партнер Ukrainian Fashion Week

#Медіапартнери UFW No Season 2021

ELLE – модний партнер

JETSETTER.UA – світський партнер

FOCUS – медіапатронат

TOCHKA.NET – інтернет-партнер

BUKVY – медіапартнер

Luxiders Magazine – офіційний медіапартнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

Marketing Media Review – офіційний медіапартнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

ПРОГРАМА UKRAINIAN FASHION WEEK

5 FEB, FRIDAY

19:00 ELENA BURENINA

19:15 ARTEMKLIMCHUK

19:30 LEM

19:45 ROUSSIN

20:00 ARUTIUNOVA

20:15 CIHAN NACAR

20:30 FROLOV

6 FEB, SATURDAY

19:00 KRISTINA LAPTSO

19:15 91LAB

19:30 VOROZHBYT & ZEMSKOVA

19:45 LAB BY TERNOVSKAYA

20:00 KIR-KHARTLEY

20:15 LALLIER

20:30 DARJA DONEZZ

7 FEB, SUNDAY

19:00 DZHUS

19:15 BE SUSTAINABLE! x FFFACE.me for CHERESHNIVSKA

19:30 Artisanal by LITKOVSKAYA

19:45 POSTUSHNA Re-Fashion for DHL

20:00 POLINA VELLER

20:15 IRON THREAD

20:30 YADVIGA NETYKSHA

8 FEB, MONDAY

19:00

LVIV FASHION SCHOOL graduate show

19:15 UFEG Anthropocene graduate project

19:30 OPEN FASHION STUDIO graduate show

19:45 STARCHAK

20:00 New Names:

ZVOLI, GAPTUVALNYA

20:15 2WB

20:30 ANNA GROVE