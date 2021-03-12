Третья волна COVID – новый рекорд: заполнение больниц превысило осенний показатель на 10%

На первом месте по числу госпитализаций за сутки – Киев, там в больницу попали 407 человек. Занято в столице уже 60% коек.

По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, в Украине с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом заняты 31 950 из 70 983 койко-мест (45,01%), что на 697 больше, чем сутками ранее — 31 253. Соответствующие данные приводит сайт Минздрава.

Так, за сегодня госпитализировали 3 965 человек. Эта цифра больше, чем за вчерашний день, когда в медучреждения попали 3836 человек. Выписали из больниц сегодня 3 118 пациентов: это на 561 пункт меньше, чем сутками ранее (3679).

Сложнее всего ситуация с койками обстоит в пяти регионах:

Ивано-Франковская область — заняты 81,82% койко-мест (против 81,7% сутками ранее);

Закарпатская область — 78,46% (накануне — аналогично);

Винницкая область — 73,27% (вчера — 71,05%);

Черновицкая область — 62,52% (66,45% сутками ранее);

Киев – 60,00% — (против 59,08%).

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 1438468 человек;

выздоровели — 1214876 человек;

летальных исходов — 27 915;

проведено ПЦР-тестов — 7282107.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что в среднем за сутки заполняется 657 коек.

[ + – ] Суточное заполнение койко-мест, 12 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динамика заполнения койко-мест, 12 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Общее количество заполненных койко-мест, 12 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Блогер также обратил внимание на тот факт, что заполнение больниц сейчас в Украине уже на 10% выше осенней волны.

"По скорости заполнения койкомест наивысшие темпы – Киев, Винницкая, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Харьковская области. Наименьшие темпы — Херсон, Волынь, Кировоград", – отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Винницкая область так и не стала "красной", горсовет Винницы решил ввести ограничения красной зоны в областном центре.

[ + – ] Темпы госпитализации больных с COVID-19 в Украине, 12 марта [ + – ] Изменение темпов госпитализации больных с COVID-19 в Украине, 12 марта

Ранее сообщалось, что в Виннице с 13 марта ужесточают карантин до "красной" зоны. Мэр Сергей Моргунов рассказал, что в городе втрое возросла нагрузка на систему здравоохранения. По состоянию на 12 марта заняты все реанимационные койки. Город дополнительно развернул 40 COVID-коек за последние две недели, но этого мало.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев.

Несмотря на угрозу, вакцинация в Украине идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. А в Черновцах, где наблюдается стойкий высокий процент заболевших, в одной из больниц все медики отказались прививаться от Covid-19.